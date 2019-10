Visma chce v Košiciach zamestnať 196 ľudí, môže dostať 3,8 mil. eur

Bratislava 21. októbra (TASR) – Spoločnosť Visma Labs, s. r. o., ktorá je členom nórskeho koncernu Visma, plánuje v Košiciach do roku 2024 zamestnať 196 ľudí v Centre podnikových služieb. Na túto investíciu požiadala IT spoločnosť o štátnu investičnú pomoc, ktorá by mala byť vo výške 3,8 mil. eur. Ako úľavu na dani z príjmov firme Ministerstvo hospodárstva (MH) SR schválilo 678.010 eur a ďalších 3,1 milióna eur by mala firma dostať ako príspevok na vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania.



Spoločnosť pôvodne žiadala od štátu 5,2 milióna eur, no MH požadovanú čiastku znížilo. Predložený návrh ešte musí schváliť vláda. Centrum bude zamerané na inovatívne riešenia v oblasti cloudových a mobilných technológií, algoritmov, automatizácie a umelej inteligencie, ale aj na inovatívne riešenia v oblasti užívateľského rozhrania a technologickej bezpečnosti.



Visma chce produkty z oblasti mzdových systémov, riadenia ľudských zdrojov či obstarávania predávať najmä prostredníctvom podnikov v skupine, ktoré ich budú ďalej poskytovať konečným užívateľom. Ako hlavných odberateľov Visma označila spoločnosti Visma Software Labs v Nórsku, Visma Labs vo Švédsku, Visma Labs v Dánsku a Reat v Holandsku.



Košická Visma Labs očakáva do roku 2021 investičné náklady na zriadenie centra vo výške minimálne 466.000 eur na dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení. Súčasne plánuje do konca roka 2025 vynaložiť takmer 15 miliónov eur na mzdy. Centrum vznikne v prenajatých kancelárskych priestoroch.



Spoločnosť je členom nórskej skupiny Visma, ktorá vznikla v roku 1996 a v súčasnosti patrí medzi popredné a zároveň najväčšie softvérové firmy v Európe s približne 8200 zamestnancami a ročným obratom približne vo výške 1,460 miliardy eur.