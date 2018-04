Vklady a úvery spomalili vo februári tohto roka tempo rastu

Úvery súkromnému sektoru vzrástli vo februári medzimesačne o 0,7 % a medziročná dynamika sa spomalila o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 9,9 %.

Bratislava 1. apríla (TASR) – Spomaľovanie menových ukazovateľov pokračovalo aj vo februári tohto roka. Úvery a vklady v sektore nefinančných spoločností a domácností zmiernili dynamiku. Napriek tomu naďalej naznačujú pokračovanie rastu ekonomickej aktivity v prvom štvrťroku 2018. Poukázal na to analytik Úseku pre menu, štatistiku a výskum (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) Ján Beka.



Úvery súkromnému sektoru vzrástli vo februári medzimesačne o 0,7 % a medziročná dynamika sa spomalila o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 9,9 %. Vývoj úverov domácnostiam aj nefinančným spoločnostiam sa však spomaľuje v súlade s aktuálnou predikciou na prvý kvartál 2018.



Dopyt po úverových zdrojoch zo strany nefinančných spoločností sa postupne ochladzuje. Stav ich úverov sa medzimesačne zvýšil o 0,3 %. Pozitívom podľa analytika je to, že podnikom plynú najmä dlhodobé úvery, čo podporuje predpoklad o takmer plnom využití výrobných kapacít a o fungujúcej ekonomike. Tým by sa mali zvyšovať investície financované aj úverovými zdrojmi. Využívanie externého financovania podporuje podľa neho nízke úročenie úverov.



Úvery domácnostiam vzrástli vo februári medzimesačne o 0,8 %. Najvyšší záujem bol o úvery na nehnuteľnosti, podporovaný je historicky najnižšou úrovňou úrokových sadzieb, podotýka Beka. Rast úverov na spotrebu sa však spomalil, čo mohlo byť ovplyvnené aj miernym rastom ich úročenia. Nálada domácností je podľa analytika pozitívna, takže je možné predpokladať pokračovanie dopytu po úverových zdrojoch. Ten by ale mohol byť tlmený makroprudenciálnymi opatreniami.



Vklady súkromného sektora sa vo februári zvýšili len nepatrne. Ako uvádza Beka, ide o dôsledok bázického efektu vysokého prírastku v januári. Medzimesačne vzrástli vklady súkromného sektora v druhom mesiaci roka o 0,1 % a medziročný rast vkladov tohto sektora sa spomalil o 0,4 p. b. na 6,2 %.



Medziročný rast vkladov firiem naznačuje podľa analytika pokračovanie rastu ekonomickej aktivity, pričom tržby v bežných cenách by mali tempo rastu zrýchliť. Vklady domácností síce vo februári vzrástli, ale tempo sa tiež spomalilo. Pri priaznivom vývoji príjmov tak pravdepodobne pokračuje dynamický rast spotreby a hľadanie vyššieho výnosu z voľných prostriedkov domácností mimo bankový sektor, uzatvára menový analytik.