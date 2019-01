Akčný plán okresu Snina počíta s vytvorením 582 pracovných miest

Stať sa tak má nasmerovaním aktivít do rozvoja lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov.

Snina 16. januára (TASR) - Akčný plán okresu Snina, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Snine schválila vláda SR, počíta do roku 2023 s vytvorením 582 pracovných miest, a to nasmerovaním aktivít do rozvoja lokálnej ekonomiky s dôrazom na efektívne využívanie miestnych zdrojov, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov a tiež zlepšenia kvality života obyvateľov.



Z celkovej odhadovanej finančnej investície v nasledujúcich piatich rokoch, ktorá predstavuje minimálne 76 miliónov eur, sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 61,19 milióna eur. Celková výška regionálneho príspevku bude 2,285 milióna eur.



Sninský okres bol do zoznamu najmenej rozvinutých zaradený koncom vlaňajšieho apríla. Dôvodom bola dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Tá k 31. augustu 2018 predstavovala 9,65 percenta. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie je 1780. Tých, s dĺžkou evidencie viac ako 12 mesiacov, je 46,97 percenta.



Potenciál rozvoja okresu Snina predstavuje napr. efektívne využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva, tradícií, folklóru, miestnych zvykov a pamätných udalostí pre zachovanie kultúry a rozvoj cestovného ruchu, aj vo vzťahu k Poľsku a Ukrajine. Rovnako aj zvyšovanie pridanej hodnoty poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a jej vysokej ekologickej kvality, ale aj využitie existujúceho potenciálu a kapacít v priemysle, predovšetkým strojárskom a drevospracujúcom, tiež v lesnom hospodárstve, s dôrazom na finalizáciu a pridanú hodnotu a so zreteľom na ochranu životného prostredia.



Medzi bariéry ekonomického a sociálneho rozvoja tohto okresu patrí podľa schváleného materiálu aj zlá dostupnosť územia smerom na Poľsko, nedostatočná technická a environmentálna infraštruktúra obcí, ale aj nízke využívanie regionálnych zdrojov a potenciálov.