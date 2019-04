Vláda bude rokovať o vianočnom príspevku a audiovizuálnom priemysle

Kabinet má rokovať o zvýšení vianočného príspevku pre dôchodcov. Rezort práce navrhuje zvýšenie až na dvojnásobok, nárok na príspevok by zároveň malo mať viac ľudí.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Vládny kabinet bude v stredu pred veľkonočnými sviatkami rokovať o viacerých zákonoch. Zaoberať sa bude napríklad zvýšením vianočného príspevku pre dôchodcov, podporou audiovizuálneho priemyslu či exekúciami, ktoré by mali byť zrušené. Okrem toho sa bude zaoberať aj návrhom na vymenovanie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Adriána Szabóa.



Kabinet má rokovať o zvýšení vianočného príspevku pre dôchodcov. Rezort práce navrhuje zvýšenie až na dvojnásobok, nárok na príspevok by zároveň malo mať viac ľudí. Podľa návrhu sa má zvýšiť horná hranica nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 percent na 65 percent priemernej mesačnej mzdy. Úpravou by malo prejsť aj poskytovanie príspevku v oblasti civilného letectva. Návrh z dielne ministerstva dopravy má prispieť k väčšej transparentnosti a zabrániť diskriminácii jednotlivých leteckých dopravcov. Navrhuje sa tiež zavedenie nového inštitútu "leteckej plochy".



Podpora audiovizuálneho priemyslu na Slovensku by mala byť v budúcnosti štedrejšia. Producenti filmových a televíznych diel, ktorí pri ich realizácii preinvestujú na Slovensku aspoň minimálny stanovený limit finančných prostriedkov, budú môcť požiadať o refundáciu 33 percent oprávnených nákladov. Navrhuje to Ministerstvo kultúry SR v návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde a zákona o audiovízii. Doteraz môžu v rámci štátnej podpory audiovizuálneho priemyslu dostať oprávnení žiadatelia vo forme tzv. vratiek 20 percent zo svojich nákladov.



Z dielne rezortu kultúry sú i ďalšie dve novely zákonov, ktorými sa bude vláda zaoberať – novela zákona o ochrane pamiatkového fondu a zákona o múzeách a galériách. V oboch prípadoch reaguje legislatívna úprava na rozhodnutie Ústavného súdu, na ktorý sa prostredníctvom poslancov Národnej rady SR obrátila Komora reštaurátorov.



Balík zákonov predstaví vláde aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Z návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti vyplýva, že exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 by sa mali ukončiť. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.



Vláda sa bude zaoberať aj zákonom o výkone detencie, ktorý má definovať fungovanie detenčného ústavu. Novou legislatívou upravuje rezort spravodlivosti podmienky zriadenia ústavu, pričom jeho zriaďovateľom má byť ministerstvo zdravotníctva. Ústav má byť teda koncipovaný ako zdravotnícke zariadenie a nie ako ústav na výkon trestu. Z návrhu novely Trestného zákona vyplýva, že trest domáceho väzenia sa bude dať uložiť aj pri niektorých zločinoch, o väčšom počte prípadov budú rozhodovať samosudcovia a doživotne odsúdení získajú možnosť podmienečného prepustenia.



Odbremeniť občana a firmy od predkladania ďalších výpisov a potvrdení využívaním informačných systémov verejnej správy je cieľom novely zákona proti byrokracii z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odbúranie administratívnej záťaže sa má týkať potvrdenia o daňových nedoplatkoch, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, potvrdenia o návšteve školy a výpisov z registra mimovládnych neziskových organizácií. Rokovať sa bude aj o návrhu novely zákona o e-Governmente, ktorá sa zaoberá elektronickými schránkami, autentifikáciou, ustanoveniami o akreditovanom predplatiteľovi či úpravami na základe podnetov z praxe.



Úprava podmienok na podporu nájomných bytov, ktoré obstarávajú právnické osoby, a podmienok na podporu dlhodobého ubytovania je cieľom novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Návrh zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorým sa bude vláda zaoberať, obsahuje aj úpravy a doplnenia, ktoré vyplynuli z praxe. Vládny kabinet bude hovoriť aj o tom, že všetky firmy, organizácie a inštitúcie napojené na verejné financie budú musieť vydávať zaručené elektronické faktúry prostredníctvom fakturačného systému ministerstva financií. Zároveň ministerstvo vytvorí pre rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet centrálny ekonomický systém.