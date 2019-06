Vláda chce v okrese Stropkov znížiť nezamestnanosť o tri percentá

Vláda na tento účel vyčlenila regionálny príspevok vo výške takmer dva milióny eur.

Stropkov 25. júna (TASR) – Vláda chce znížiť nezamestnanosť v okrese Stropkov do roku 2023 z desiatich na sedem percent. V pláne je vytvoriť viac ako 260 nových pracovných miest. Povedal to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) na tlačovej konferencii po utorkovom výjazdovom rokovaní kabinetu v Stropkove.



Vláda na tento účel vyčlenila regionálny príspevok vo výške takmer dva milióny eur. "Zároveň by v priebehu tohto akčného plánu mali byť použité prostriedky z európskych štrukturálnych fondov v objeme takmer 69 miliónov eur na podporu tohto okresu," doplnil Raši. Podľa neho má okres Stropkov svoje špecifiká, je jedným z najmenších na Slovensku a takmer polovica jeho obyvateľov žije priamo v meste Stropkov. Tiež sa v ňom nachádza veľa obcí s malým počtom obyvateľov.



Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) sú špecifiká Stropkova v tom, že najväčšími zamestnávateľmi sú tri podniky z oblasti elektrotechnického priemyslu, a nie mesto alebo štát, ako to je v iných okresoch, kde vláda akčné plány realizuje. Vyslovil presvedčenie, že pol milióna eur, ktorý má jeho rezort pre okres Stropkov k dispozícii z projektu "Cesta na trh práce", nájde svojich prijímateľov, či už u verejných alebo neverejných zamestnávateľov. Pripomenul, že tretia etapa tohto projektu pokračuje v septembri.



Primátor mesta Ondrej Brendza v tejto súvislosti vyslovil presvedčenie, že najväčším prínosom pre rozvoj zamestnanosti bude realizácia obchvatu mesta. "Chcem vysloviť slová vďaky za všetkých Stropkovčanov a obyvateľov celého okresu za strategické rozhodnutie pre naše mesto, ktoré bude mať dosah na celkovú mieru zamestnanosti a kvalitu života. Je ním uznesenie vlády, ktoré požehnalo ďalší postup Slovenskej správy ciest v spolupráci s mestom pri obchvate mesta Stropkov."