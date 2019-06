Vláda ČR počíta s budúcoročným schodkom rozpočtu na úrovni 40 mld. Kč

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na budúci rok naplánovala ministerka financií Alena Schillerová na 1,558 bilióna Kč. V porovnaní s rozpočtom na tento rok dochádza k rastu o 92,8 miliardy Kč.

Praha 24. júna (TASR) - Česká vláda počíta v budúcom roku so schodkom rozpočtu na úrovni 40 miliárd Kč (1,56 miliardy eur). A nielen v budúcom. V pondelok schválila návrh rámca štátneho rozpočtu na rok 2020 a zároveň strednodobý výhľad hospodárenia štátu na roky 2021 a 2022, v ktorých počíta s rovnakým schodkom 40 miliárd Kč. KSČM, ktorá vládu toleruje, zatiaľ tvrdí, že prijateľný je deficit do 30 miliárd Kč. Ani ČSSD sa ešte minulý týždeň návrh rozpočtu nepozdával.



Ako uviedol server iDNES.cz, celkové príjmy štátneho rozpočtu na budúci rok naplánovala ministerka financií Alena Schillerová na 1,558 bilióna Kč. V porovnaní s rozpočtom na tento rok dochádza k rastu o 92,8 miliardy Kč. Celkové výdavky rozpočtu by tak mali dosahovať 1,598 bilióna Kč.



Prioritami rozpočtu v budúcom roku je tak ako v tomto roku zvýšenie dôchodkov alebo platov učiteľov. Rozpočet počíta aj so zvýšením rodičovského príspevku, rastom výdavkov ministerstva obrany, alebo znížením počtu pozícií na ministerstvách o 10 %.



Priemerný dôchodok by sa na budúci rok mal zvýšiť o 900 Kč na 14.358 Kč, teda o 6,7 %. Suma na platy v štátnej správe a službách by mala oproti súčasnému roku vzrásť o 2 %, učiteľom o 10 % a neučiteľským profesiám o 7 %. S takým rozsahom rastu však nesúhlasia odbory, považujú ho za nedostatočný.



(1 EUR = 25,609 CZK)