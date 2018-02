Vláda odobrila zákon o zájazdoch: Zabezpečí vysokú ochranu cestujúcich

Podľa zákona povinnosťou každej cestovnej kancelárie bude mať zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku v podobe poistenia alebo bankovej záruky v dostatočnej výške.

Bratislava 21. februára (TASR) - Zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a spojených cestovných služieb a odstrániť nejasnosti a medzery v súčasne platnej právnej úprave. To je cieľom návrhu nového zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu z dielne rezortu hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda. Preberá sa ním zároveň príslušná európska smernica.



Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) sa rezort týmto zákonom snaží v rámci cestovného ruchu viac chrániť cestujúcich a ľudí, ktorí majú záujem cestovať. "Zvyšujeme poistenie za cestovné zájazdy z 25 na 30 %," vyčíslil Žiga po zasadnutí vlády.



Zároveň sa podľa jeho slov definuje nový pojem "spojené služby cestovného ruchu". V súčasnosti sa totiž podľa ministra bežne stáva, že si turista kúpi cez internet letenku a k tomu si objedná ubytovanie alebo auto z požičovne.



"Zatiaľ to nebolo nijakým spôsobom riadené, nemalo to hlavu ani pätu, snažíme sa dať tomu nejakú strechu," vysvetlil Žiga. Po novom tak všetci, ktorí poskytujú viaceré takéto služby súčasne, budú vnímaní ako cestovná kancelária a budú musieť prispôsobiť tomu aj svoje podnikanie.



"Návrhom zákona sa okrem iného zavedú aj nové základné pojmy, pričom okrem užšie špecifikovanej definície zájazdu bude pozitívne aj negatívne vymedzovať nový pojem, ktorým sú spojené služby cestovného ruchu",opísal rezort hospodárstva.



Podľa zákona tak každý subjekt, ktorý bude mať záujem ponúkať služby cestovného ruchu spĺňajúce definičné kritériá zájazdov, prípadne spojených cestovných služieb, bude povinný vykonávať tieto činnosti iba v postavení cestovnej kancelárie a výlučne na základe živnostenského oprávnenia.



Okrem doterajších cestovných kancelárií preto budú po splnení zákonom stanovených podmienok povinné získať živnostenské oprávnenie na podnikanie ako cestovná kancelária napríklad aj rôzne ubytovacie zariadenia, prepravcovia, prenajímatelia motorových vozidiel či letecké spoločnosti.



Zároveň bude podľa zákona povinnosťou každej cestovnej kancelárie mať zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku v podobe poistenia alebo bankovej záruky v dostatočnej výške. Aby boli v prípade jej úpadku uspokojené všetky nároky cestujúcich.



Súčasne sa má posilniť informačná povinnosť cestovných kancelárií voči cestujúcim. "Návrh zákona tiež bude jasne definovať jednotlivé možnosti zmien v zmluve o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu," dodal rezort hospodárstva. Návrh zákona bude totiž upravovať aj možnosť zníženia ceny, náhradu škody, možnosť nadviazať kontakt s cestovnou kanceláriou prostredníctvom cestovnej agentúry či povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcim pomoc.



Rezort hospodárstva navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2019.