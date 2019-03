Vláda odobrila zmeny v Obchodnom zákonníku

Vďaka transpozícii smernice sa majú odstrániť existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní alebo pri účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Bratislava 6. marca (TASR) - Obchodný zákonník by sa mal upraviť na základe európskej smernice. Vláda v stredu odobrila jeho novelu, ktorú predložil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).



Účelom právnej úpravy je prenesenie smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení pôvodná smernica, pokiaľ ide o "podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov", píše sa v predkladacej správe návrhu novely.



Vďaka transpozícii smernice sa majú napríklad odstrániť existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní alebo pri účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov.



Smernica by tiež okrem iného mala zaviesť novú právnu úpravu odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti s dôrazom na posilnenie postavenia akcionárov pri jej určovaní a vykonávaní a novú právnu úpravu významných obchodných transakcií so spriaznenými osobami.