Vláda poškodzuje ekonomiku Talianska, tvrdia bývalí talianski politici

Cernobbio 6. apríla (TASR) - Investori nedôverujú Taliansku a budúcnosť krajiny je neistá, myslia si bývalí talianski prominentní politici, ktorí si zobrali na "mušku" aktuálnu koalíciu.



Bývalý taliansky minister financií Pier Carlo Padoan povedal pre CNBC na ekonomickej konferencii Ambrosetti Forum, že súčasná talianska vláda poškodila dôveru a investície. "Problém stratenej dôvery stále visí nad krajinou," uviedol Padoan.



Bývalý premiér Enrico Letta si zasa myslí, že Taliansko sa nachádza v "znepokojujúcej situácii". Taliansko má podľa neho veľký problém, keďže ekonomike chýbajú potrebné investície, čo ohrozuje udržateľnosť verejných financií. A súčasná vláda nemá víziu pre budúcnosť. "Je to len redistribúcia bez predstavy ako rásť," uviedol Letta.



Talianska ekonomika upadla na konci vlaňajška do recesie, keď hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. štvrťroku 2018 medzikvartálne klesol druhýkrát po sebe. HDP sa za tri mesiace od októbra do decembra znížil o 0,2 % po -0,1 % v 3. kvartáli.



Talianska vláda často poukazovala na to, že ekonomika sa oslabuje od začiatku roka 2017. Aktuálne má negatívny vplyv na Taliansko ochladenie ekonomík hlavných obchodných partnerov.



Vláda vlani v decembri schválila expanzívny rozpočet, ktorý mal podporiť ekonomiku. Podľa Padoana vládne stimuly nemali výraznejší vplyv na rast. Opatrenia vlády boli podľa neho "zle implementované a zvýšili neistotu." Nakoniec spôsobili, že ekonomika upadla do recesie, kde nejaký čas zostane, dodal Padoan.