Vláda schválila okresu Snina viac ako miliónovú dotáciu

Vláda zároveň schválila akčný plán okresu Snina, na základe ktorého tam má do roku 2023 vzniknúť celkovo 582 pracovných miest.

Snina 16. januára (TASR) – Vláda počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Snine rozdelila medzi mesto a obce okresu sumu 1.223.500 eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Snina, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.



Ako uviedol premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD), milión eur bol navýšený o 75.000 eur pre obec Ubľa na vybudovanie sociálnych zariadení pre verejnosť, ktorá prechádza cez hraničný priechod s Ukrajinou. Ďalšiu sumu 130.000 eur vyčlenili pre Prešovský samosprávny kraj na dokončenie štúdie uskutočniteľnosti, týkajúcej sa rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete v okrese Snina.



"Ministerka kultúry pôvodných 4000 eur pre dva folklórne súbory rozšírila na 10.000 eur, ktoré si rozdelia tri folklórne súbory. Týmito drobnými úpravami sme navýšili sumu na viac ako 1,2 milióna eur," vysvetlil premiér.



"Väčšina peňazí z milióna eur smeruje do mesta Snina, kde 230.000 eur ide do nákupu techniky pre nemocnicu, ktorú vlastní mesto. Zároveň budeme rekonštruovať aj športový mestský klub v objeme 120.000 eur, tak aby aj v tomto meste došlo k zlepšeniu športovej infraštruktúry. Samozrejme v rámci obcí okresu sú stanovené potreby jednotlivých obcí a to sú rekonštrukcie miestnych komunikácií, majetku obcí a podporené sú cirkvi," doplnil Pellegrini.



"Všetci sa nádejame, že týmto snaha a úsilie vlády pomôcť tomuto okresu a nášmu mestu nekončí. Som veľmi rada, že pán predseda si vypočul aj všetky problémy, ktoré nás ťažia. Verím, že nájdeme spôsob, ako riešiť problém so zastavením vyľudňovania regiónu, lebo jedna vec je poskytnúť dotáciu a druhá vec, aby to malo aj zmysel, a aby sa tu naštartoval život," povedala primátorka Sniny Daniela Galandová (nezávislá).



Obec Ulič získala 88.000 eur na výstavbu obecného skladu biomasy za účelom vykurovania základnej a materskej školy, ale i obecného úradu, zdravotného strediska, lekárne a hasičskej zbrojnice. Obec Ruský Potok získala na úpravu miestneho potoka 30.000 eur. Rovnakú sumu dostala obec Stakčín na rekonštrukciu školskej jedálne a tiež obec Ubľa na rekonštrukciu exteriéru a interiéru domu smútku.



