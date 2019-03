Vláda prerokuje zriadenie Rady vlády SR pre politiku súdržnosti

Rada vlády má koordinovať prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, ktorá bude vypracovaná v súlade so strategickými a koncepčnými dokumentmi na národnej úrovni.

Bratislava 12. marca (TASR)- Zriadiť Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 až 2027, ktorá bude koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom vlády navrhuje materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vláda sa ním bude zaoberať v stredu (13. 3.).



Podľa návrhu jej štatútu, činnosť Rady sa má týkať politiky súdržnosti, najmä využívania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, ako aj iných európskych a vnútroštátnych finančných mechanizmov súvisiacich s podporou politiky súdržnosti.



Rada vlády má koordinovať prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, ktorá bude vypracovaná v súlade so strategickými a koncepčnými dokumentmi na národnej úrovni. Ďalej má napríklad odporučiť vláde mechanizmus implementácie a programy na uvedené programové obdobie, ich príslušnosť k rezortom, obsahový a finančný rámec jednotlivých programov a dohliadať v spolupráci s ďalšími inštitúciami na realizáciu tejto dohody. "Rada prijíma k prerokúvaným materiálom stanovisko vo forme uznesenia rady, ktoré má pre vládu charakter odporúčania," uvádza sa v návrhu štatútu vo vládnom materiáli.



Predsedom Rady vlády sa má stať vicepremiér pre investície a informatizáciu, podpredsedami minister financií a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, členmi ministri a ďalší. Tento orgán vlády má zasadať podľa potreby, spravidla raz za 3 mesiace.



Po započítaní mimorozpočtových programov by Európska únia mala v rokoch 2021 - 2027 hospodáriť s 1308,84 miliardami eur v bežných cenách, čo v stálych cenách roku 2018 predstavuje 1160,61 miliárd eur.



Alokácia Slovenska pre politiku súdržnosti by podľa návrhu Európskej komisie mala poklesnúť o 22 %, na 11,77 miliárd eur (v stálych cenách roku 2018). V bežných cenách by alokácia SR mala predstavovať 13,3 miliardy eur. Slovensko by však aj naďalej malo patriť medzi členské štáty s najvyššou mierou pomoci na obyvateľa, a to vo výške 310 eur.



Štatút Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 až 2027 nadobúda účinnosť dňom, kedy ho schváli vláda.