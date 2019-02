Vláda bude hovoriť o stratégii pri ochrane životného prostredia

Envirostratégiu Inštitút environmentálnej politiky (IEP) ministerstva životného prostredia pripravoval dva roky v spolupráci so 160 odborníkmi z rôznych oblastí a verejnosťou.

Bratislava 27. februára (TASR) - Ministri budú v stredu rozhodovať o Envirostratégii 2030, ktorá bude určovať smerovanie ochrany životného prostredia v najbližšom období, aj Programom predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025. Zoberať sa budú tiež podporou najmenej rozvinutých okresov, zvýšením počtu špeciálnych prokurátorov, vlastníckymi vzťahmi poľnohospodárov a zmenami v zákone o cestnej doprave.



Envirostratégiu Inštitút environmentálnej politiky (IEP) ministerstva životného prostredia pripravoval dva roky v spolupráci so 160 odborníkmi z rôznych oblastí a verejnosťou. Jej ciele by mali byť rešpektované v iných koncepčných dokumentoch vlády aj v legislatíve. Obsahuje napríklad útlm výroby energie z uhlia aj podporu množstvového zberu odpadu, prevenciu jeho vzniku a riešenie čiernych skládok.



Prevenciou vzniku odpadu sa zaoberá aj ďalší materiál z dielne envirorezortu - Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025. Obsahuje napríklad podporu bezobalových obchodov, budovanie siete fontán s pitnou vodou alebo zákaz používania jednorazových plastov na verejných podujatiach a v trvalých prevádzkach.



Ministri budú rokovať aj o návrhoch ročných priorít pre deväť z najmenej rozvinutých okresov na rok 2019 z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Je medzi nimi napríklad rozvoj cestovného ruchu v okrese Gelnica, iniciovanie a realizovanie projektov pozemkových úprav v okresoch Revúca a Trebišov, podpora podnikania mladých v okrese Rožňava i podpora sociálnych a obecných podnikov v okrese Sobrance.



Vláda v stredu rozhodne aj o tom, či sa zvýši počet prokurátorov na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR z 30 na 35. Pribudnúť by malo nové oddelenie európskeho prokurátora s jedným vedúcim oddelenia, jeho zástupcom a troma prokurátormi. Opatrenie súvisí s posilnenou spoluprácou s krajinami EÚ na účely zriadenia Európskej prokuratúry.



Vládny kabinet má tiež v pláne rokovať o harmonizácii vnútroštátneho práva s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Tá je cieľom návrhu zákona o cestnej doprave, ktorý by mal zároveň umožniť aj objednávanie výkonov za vodnú dopravu vo verejnom záujme.