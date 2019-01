VLÁDA SCHVÁLILA AKČNÝ PLÁN PRE OKRES LEVOČA

Správu aktualizujeme.

Levoča 17. januára (TASR) – Vláda SR vo štvrtok na výjazdovom rokovaní v Levoči schválila akčný plán pre okres Levoča. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na tlačovej konferencii potvrdil, že do roku 2023 by tak do regiónu mali putovať investície odhadom vo výške viac ako 34,2 milióna eur. Väčšia časť má byť pritom krytá z európskych štrukturálnych a investičných fondov.