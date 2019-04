Vláda schválila materiál o bariérach rozvoja automobilového priemyslu

Automobilový priemysel je na Slovensku podľa MH SR významne závislý od zahraničných investorov, pričom nezahŕňa len výrobcov vozidiel, ale aj dodávateľské reťazce.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vláda materiál o Návrhu Opatrení na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR v stredu schválila. Rokovanie o ňom vládny kabinet prerušil 3. apríla.



"Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím slovenského hospodárstva a svojou podstatou ovplyvňuje rozvoj viacerých priemyselných odvetví. V súčasnosti zamestnáva viac ako 130.000 pracovníkov a priamo či nepriamo ovplyvňuje tvorbu viac ako 250.000 pracovných miest. Zároveň generuje 44 % HDP z priemyselnej výroby a tým, že sa podieľa 40,2 % na exporte, významným spôsobom prispieva k pozitívnej obchodnej bilancii Slovenska," zdôraznil dôležitosť automobilového priemyslu rezort hospodárstva SR.



Ministerstvo hospodárstva SR spolu so zástupcami automobilového priemyslu identifikovali viacero bariér, ktoré súvisia so zmenami v podnikateľskom prostredí v SR a ktoré z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska zhoršujú podmienky na trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu SR nielen u finálnych producentov, ale najmä u dodávateľov.



Podľa MH SR hrozí, že pôsobením týchto bariér postupne dôjde k presunu projektov niektorých výrobcov do okolitých krajín a k ohrozeniu získavania nových projektov pre existujúce výrobné kapacity. Prejaviť sa to môže aj v neschopnosti niektorých výrobcov konkurovať pri schvaľovaní projektov so svojimi internými konkurentmi (výrobnými závodmi tých istých značiek) lokalizovanými v iných členských štátoch Európskej únie.



Predkladaný vládny materiál identifikuje a navrhuje riešenia pre tri bariéry, a to nestabilitu a nesystémovosť vývoja podnikateľského prostredia s priamym dosahom na rýchly a nepredvídateľný rast nákladov, ďalej nízku úroveň výskumno-vývojových aktivít, rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií a sieťovania aktérov, ako aj nedostatočne vytvorené prostredie na uplatnenie princípov obehového hospodárstva v automobilovom priemysle.



MH SR v materiáli doplnilo, že identifikované bariéry a návrhy riešení z nich vyplývajúcich sú výsledkom analytických materiálov Zväzu automobilového priemyslu SR, ako aj analytických podkladov, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo v rámci vládou schváleného komplexného dokumentu s názvom Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030. Úlohy, ktoré z materiálu vyplývajú, sú premietnuté do návrhu uznesenia vlády SR s cieľom znížiť, respektíve odstrániť, negatívny vplyv identifikovaných bariér na ďalší vývoj automobilového priemyslu, a tým aj na konkurencieschopnosť hospodárstva SR.