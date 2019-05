Vláda schválila realokáciu 80 miliónov eur medzi operačnými programami

V súvislosti s využitím peňazí v OP II sa v materiáli uvádza indikatívny zoznam dopravných projektov.

Bratislava 21. mája (TASR) - Tri návrhy realokácie financií spolu za 80 miliónov eur medzi operačnými programami schválila v utorok na rokovaní vláda. Zo záväzku roku 2019 z Operačného programu Výskum a inovácie sa má presunúť 70 miliónov do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), do prioritnej osi 6 - Cestná infraštruktúra. Presuny si vyžadujú súhlas aj Európskej komisie (EK).



V súvislosti s využitím peňazí v OP II sa v materiáli uvádza indikatívny zoznam dopravných projektov. Bol zostavený na základe súčasného stavu poznania z hľadiska projektovej a vecnej pripravenosti jednotlivých stavieb. Zoznam obsahuje 5 projektov v sume 329,284 milióna eur, ktoré by mohli byť realizované nad rámec súčasnej alokácie prioritnej osi 6. „Projekty sa týkajú modernizácie vybraných úsekov ciest I. triedy v Prešovskom kraji, Košickom kraji a Banskobystrickom kraji, výstavby obchvatov miest Krupina a Komárno a modernizácie križovatky v Rimavskej Sobote," konkretizuje materiál.



Druhý presun má objem 7,509 milióna eur z Operačného programu Efektívna verejná správa do prioritnej osi 3 – Zamestnanosť v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, tretí je vo výške 2,490 milióna eur. Ide o nepridelenú časť výkonnostnej rezervy z prioritnej osi 2 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva Operačného programu Efektívna verejná správa do uvedenej prioritnej osi Operačného programu Ľudské zdroje. „Tieto zdroje budú použité na financovanie aktivít a opatrení na podporu transformácie regiónu horná Nitra, ktorá je súčasťou Iniciatívy EK pre uhoľné regióny," uvádza sa v návrhu využitia financií.



Ďalším operačným programom, odkiaľ by malo byť možné presunúť financie do OP II, je Integrovaný regionálny operačný program (IROP). V tomto prípade vláda schválila v uznesení, že šéfka agrorezortu má predložiť na rokovanie vlády SR materiál o stave implementácie IROP. Jeho súčasťou bude aj návrh na prerozdelenie záväzku roku 2019 do iných prioritných osí v jeho rámci a v prípade nedostatočnej absorpčnej kapacity v IROP do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Schválený materiál bol z dielne podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidiek Gabriely Matečnej (SNS), ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominatka SNS), ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD).