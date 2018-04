SR zavádza novú daň z poistenia, nahradí doterajší poistný odvod

Jednotná osempercentná sadzba sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia vozidiel.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Slovensko od októbra zavádza novú daň z poistenia. Jednotná osempercentná sadzba sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia vozidiel. Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý zmenu predkladá na stredajšie rokovanie vlády, tvrdí, že poisťovne v zásade nemusia zvyšovať poistné, ako to avizovali. Nová poistná daň totiž nahradí v súčasnosti platný poistný odvod.



Ministri na 100. schôdzi kabinetu prerokujú aj ďalšiu zmenu z dielne rezortu financií. Klienti bánk a poisťovní by mali byť od 1. júla budúceho roka tiež podrobne informovaní o tom, komu, koľko a za čo platia. Postarať sa o to má novela zákona o poisťovníctve, ktorej cieľom je zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov pri distribúcii finančných produktov. Zavádza tiež priamu reguláciu odmien finančných sprostredkovateľov v bankovom sektore.



Vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania má byť efektívnejší. Pomyselné bariéry sa snaží odstrániť vláda na návrh ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS). Za nižším záujmom stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania ministerka vidí krátenie normatívu na praktické vyučovanie. To sa po prijatí novej legislatívy zmení.



Vysoké školy budú môcť ponúkať nový typ bakalárskeho študijného programu - interdisciplinárne štúdiá. Nová forma organizácie štúdia ponúkne študentom možnosť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. Návrh novely zákona pripravilo ministerstvo školstva.



Vláda sa tiež chce pokúsiť zlepšiť postavenie Slovenska v hodnoteniach podnikateľského prostredia. Prispieť k tomu má návrh opatrení na zlepšenie fungovania Obchodného registra, ktorý predkladá minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Má sa nielen zvýšiť komfort subjektov zapisujúcich sa do Obchodného registra, ale sa majú aj odbremeniť registrové súdy, ktoré majú túto agendu na starosti. Podnikateľský sektor má benefitovať z elektronizácie procesov.



Slovensko zavŕši druhú etapu budovania spoločného európskeho azylového systému. Ministri budú mať na stole návrh zmien v azylovom konaní pripravený rezortom vnútra. Ten napríklad predlžuje lehotu na rozhodovanie v konaní o azyle. V zmysle spoločných európskych pravidiel bude mať ministerstvo na rozhodnutie namiesto doterajších 90 dní až šesť mesiacov.



Činnosť Fondu na podporu umenia (FPU) sa rozšíri o výskumné aktivity zamerané najmä na podporné systémy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako bude do jeho portfólia patriť propagácia slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Vyplýva to z návrhu novely zákonov týkajúcich sa verejnoprávnych podporných fondov v oblasti kultúry a umenia. Návrh predkladá ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).



Knihy, vrátane tých v audio podobe, ale aj noviny a časopisy sa stanú dostupnejšie i pre tých, ktorí v dôsledku zrakového či iného problému trpia poruchou čítania. Umožní to novela autorského zákona pripravená rezortom kultúry. Cieľom prekladaného návrhu je vo forme výnimky v zákone umožniť osobám, ale aj neziskovým inštitúciám vytvárať kópie určené výhradne pre vlastnú potrebu osôb s poruchou čítania v im prístupnej forme.