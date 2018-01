Vláda súhlasí s navrhovanou čiastočnou exekučnou imunitou miest a obcí

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) však poukázala na neúplnosť navrhovanej právnej úpravy, poslanci majú zvážiť jej doplnenie.

Bratislava 31. januára (TASR) – Vláda súhlasí so zavedením exekučnej imunity pre vymedzený druh majetku obcí a miest, ktorú v Národnej rade SR presadzujú poslanci strany Most-Híd. Na stredajšom zasadnutí odobrila novelu Exekučného zákona, ktorá je v parlamente v druhom čítaní. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) však poukázala na neúplnosť navrhovanej právnej úpravy, poslanci majú zvážiť jej doplnenie.



Poslanecký návrh smeruje k zakotveniu exekučnej imunity vzťahujúcej sa na majetkové účasti samospráv v právnických osobách, prostredníctvom ktorých zabezpečujú verejnoprospešné služby - nakladanie s komunálnym odpadom, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, výrobu a rozvod tepla. Poslanci to odôvodňujú nevyhnutnosťou zabrániť tomu, aby exekúcie paralyzovali poskytovanie týchto vitálnych služieb.



Ministerka poukázala na neúplnosť, nakoľko exekučná imunita sa má vzťahovať výlučne na majetkovú účasť obcí v právnických osobách. Poslanci by mali podľa Žitňanskej zvážiť, že niektoré obce a mestá zabezpečujú tieto verejnoprospešné služby aj iným spôsobom. „V opačnom prípade vznikne situácia, že zákonná úprava bude poskytovať ochranu majetkovým hodnotám určeným na zabezpečovanie vitálnych funkcií samosprávy len v obmedzenom rozsahu,“ obáva sa šéfka rezortu. Vyriešenie tejto otázky je plne v pôsobnosti predkladateľov návrhu zákona," doplnila.



Ministerstvo skonštatovalo, že iniciatíva poslancov je opodstatnená. „Navrhovaná právna úprava exekučnej imunity sa vzťahuje výlučne na také majetkové hodnoty, ktoré slúžia špecifickému účelu, majú verejnoprospešný charakter a slúžia verejnému záujmu, pričom ide o majetkové hodnoty patriace subjektu s verejnoprávnym postavením,“ konštatuje rezort v predkladacej správe. Pripomenul, že navrhovaná exekučná imunita sa vzťahuje výlučne na konkrétny majetok a v konečnom dôsledku nevylučuje možnosť realizácie exekúcie voči obciam a mestám.



„Okrem uvedeného je potrebné uviesť, že v súčasnosti v právnom poriadku neexistuje právny prostriedok ochrany uvedeného majetku obce slúžiaceho na verejné účely, t. j. súčasný právny stav neposkytuje ochranu tomuto špecifickému majetku obce slúžiaceho na verejnoprospešné účely,“ uviedlo ministerstvo. Zdôraznilo, že z doterajších rozhodnutí Ústavného súdu vyplýva, že pokiaľ ide o majetok slúžiaci pre potreby verejného záujmu, jeho využívanie môže byť dôvodom na obmedzenie nielen vlastníckeho práva, ale aj ďalších základných práv alebo slobôd, napríklad práva na súdnu ochranu, ak by v dôsledku ich uplatňovania tento majetok prestal slúžiť potrebám verejného záujmu.



Novelu zákona o súdnych exekútoroch z dielne koaličného Mosta-Híd posunulo plénum NR SR v novembri 2017 do druhého čítania. Líder strany Béla Bugár už skôr uviedol, že exekúciou týkajúcou sa týchto verejnoprospešných činností môže byť ohrozený záujem obyvateľov. Právna norma by mala byť účinná od 15. marca 2018. Nedotkne sa exekúcií, ktoré už prebiehajú.