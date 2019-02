Vláda: Tzv. goldplating nemôže byť vnímaný ako negatívny jav

Goldplating je podľa MH SR jav, ku ktorému dochádza tzv. neminimalistickou transpozíciou.

Bratislava 6. februára (TASR) - Analyzované prípady tzv. goldplatingu, teda sprísňovania transpozície legislatívy EÚ do národnej legislatívy, potvrdili, že goldplating nemôže byť automaticky vnímaný ako negatívny jav. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v materiáli Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.



Goldplating je podľa MH SR jav, ku ktorému dochádza tzv. neminimalistickou transpozíciou. To znamená, že členské štáty EÚ v niektorých prípadoch pri transpozícii právnych predpisov EÚ zavádzajú prísnejšie alebo progresívnejšie opatrenia, ako sú minimálne požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ, poprípade nevyužívajú výnimky, ktoré právny predpis EÚ ponúka.



"Časť analyzovaných ustanovení, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek práva EÚ, bola vyhodnotená ako goldplating, ktorý je potrebné odstrániť z dôvodu neopodstatnenej záťaže, ktorú spôsobuje. V ostatných prípadoch bola vo veľkej miere zdôvodnená pridaná hodnota existujúceho goldplatingu," uviedol vo vládnom materiáli rezort hospodárstva.



Neprimerané rozširovanie obsahu právnych predpisov EÚ nad rámec minimálnych požiadaviek pri ich transpozícii do národného právneho systému môže mať podľa MH SR pomerne výrazný vplyv na podnikateľské prostredie, keďže eventuálne zavádza vyššiu regulačnú záťaž, a teda zvýšené náklady pre podnikateľov pôsobiacich v SR, ktorých konkurencieschopnosť vo vzťahu k subjektom pôsobiacim v iných členských krajinách, v ktorých daný goldplating neexistuje, prirodzene klesá.



Negatívne sa tento jav môže podľa MH SR prejaviť napríklad na obchodnej bilancii, inovačnom potenciáli, ale tiež v konkrétnych prípadoch, keď menej limitovaní konkurenti z iných členských štátov získajú lepšiu konkurenčnú pozíciu v priamom konkurenčnom súboji. Tento fenomén môže podľa ministerského materiálu takisto negatívne ovplyvňovať atraktivitu SR v očiach nových, ale aj už etablovaných investorov. Prehnaný výskyt goldplatingu môže byť takisto identifikovaný ako jedna z príčin, pre ktoré podnikatelia pôsobiaci na území SR pri expanziách zvažujú umiestnenie svojich investícií mimo SR.



"Z pohľadu kvality spracovania analyzovaných smerníc je možné konštatovať, že analýzy smerníc v gescii niektorých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy neboli spracované dostatočne na to, aby umožňovali jednoznačne konštatovať, či goldplating je alebo nie je prítomný. Aj v tomto zmysle navrhuje MH SR ďalší postup, ktorý zahŕňa dopracovanie výstupov a vykonanie oponentúry aj na ostatných ministerstvách a ústredných orgánoch štátnej správy," dodal rezort hospodárstva.