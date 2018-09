Výkon finančnej kontroly a audit sa majú zefektívniť

Novela zákona má zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie verejných financií.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Výkon finančnej kontroly a auditu by sa mal zefektívniť. Počíta s tým novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu schválila vláda.



Novela zákona má zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie verejných financií. "Správne a efektívne nastavenie systému verejnej vnútornej kontroly a auditu je jedným z najdôležitejších nástrojov na odhaľovanie systémových rizík, podvodov a nakladania s verejnými financiami v rozpore so základnými princípmi finančného riadenia," priblížilo dôvod zmeny ministerstvo.



MF SR pripravilo právnu normu na základe podnetov z aplikačnej praxe. V návrhu zákona sa jednoznačnejšie a zrozumiteľnejšie definujú možnosti vyjadrenia osôb vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu a začatie administratívnej finančnej kontroly sa rozširuje aj o prvý úkon oprávnenej osoby voči povinnej osobe. "Taktiež sa zavádza možnosť zastavenia finančnej kontroly alebo auditu z dôvodov hodných osobitného zreteľa," vysvetlilo ministerstvo.



V rámci procesných pravidiel výkonu finančnej kontroly a auditu sa upravuje systém následného monitorovania a overovania prijatých opatrení, a to na účely zefektívnenia overenia povinností súvisiacich s prijatím a splnením opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.



Medzi ďalšie zmeny patrí aj špecifikácia procesu hodnotenia kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu, ktorá sa zameriava najmä na procesnú stránku týchto úkonov a ich súlad s platnou legislatívou.



Návrhom zákona sa upravuje aj zloženie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit a jeho kompetencie, a to najmä v oblasti vzdelávania vnútorných a vládnych audítorov. Ďalšie zmeny sa týkajú procesu oznamovania podozrení zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu príslušným orgánom a lehôt na uloženie pokuty.