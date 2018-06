Vladimír Poór predal trnavskú City Arénu Petrovi Korbačkovi

Ide zatiaľ o jednu z najvýznamnejších transakcií tohto roka v retailovom segmente.

Trnava 3. júna (TASR) - V týchto dňoch sa ukončil predaj trnavského nákupného centra City Aréna. Rokovania trvali takmer rok. Cena, ani ďalšie podrobnosti transakcie nebudú zverejnené a ostávajú predmetom obchodného tajomstva. Ide však zatiaľ o jednu z najvýznamnejších transakcií tohto roka v retailovom segmente. TASR informovala PR a marketing manažérka Eurovea Oľga Hammer.



Na základe svojej investičnej stratégie predal trnavský podnikateľ Vladimír Poór nákupné centrum, ktoré spustilo svoju prevádzku pred troma rokmi, investorovi Petrovi Korbačkovi. "Z portfólia som predal jednu so svojich spoločností. Sme radi, že ostala u slovenského investora." uviedol k transakcii Poór.



Pre Korbačku, ktorému patrí tiež bratislavská Eurovea, je to rozšírenie portfólia o ďalší projekt. "Verím v dlhodobo udržateľný rast maloobchodného segmentu a potenciál mesta Trnava. Lokalita v absolútnom centre mesta, jej kvalitné prevedenie, 100-% obsadenosť prenajímateľných priestorov a synergia so susedným štadiónom sú predpoklady, že aj naďalej bude napredovať v úspešnej prevádzke," doplnil podnikateľ.



Nákupné centrum funguje od leta 2015 a bolo postavené súčasne počas rekonštrukcie futbalového štadióna Antona Malatinského. Na svojej rozlohe takmer 25.000 štvorcových metrov ponúka viac ako stovku obchodov medzinárodných značiek a takmer 950 parkovacích miest pre verejnosť.