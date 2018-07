Vlani banky do Fondu ochrany vkladov uhradili 2,97 milióna eur

Celkovo objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol v minulom roku výšku 60,33 miliardy eur.

Bratislava 20. júla (TASR) - Banky vlani uhradili do Fondu ochrany vkladov ročný príspevok v objeme 2,97 milióna eur, pričom rok predtým uhradili do fondu 9,4 milióna eur. Vyplýva to z Výročnej správy fondu za rok 2017.



Získané zdroje z príspevkov bánk sú sústreďované do fondu príspevkov, ktorý predstavuje akumulované zdroje fondu na prípadné vyplácanie náhrad. Ku koncu minulého roka bolo vo fonde príspevkov zaúčtovaných 257,3 milióna eur.



Vlani banky platili do Fondu ochrany vkladov diferencované ročné príspevky, ktoré odzrkadľujú ich rizikový profil a stabilitu bankového sektora na základe údajov od Národnej banky Slovenska. Výška ročného príspevku do fondu bola vypočítaná pre každú banku individuálne a pri sadzbe príspevku 0,01 % z priemerného objemu krytých vkladov za rok 2016.



Celkovo objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol v minulom roku výšku 60,33 miliardy eur, pričom nárast chránených vkladov bol zaznamenaný o 2,63 miliardy eur, čo oproti roku 2016 predstavuje nárast o 6,2 %. Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavoval 74,32 % a suma chránených vkladov bola na úrovni 44,84 miliardy eur.



Banky okrem chránených vkladov vykazujú aj kryté vklady, ktoré predstavujú výšku chráneného vkladu jedného vkladateľa v banke najviac do úrovne limitu krytia vkladu, teda do 100.000 eur. Kryté vklady ku koncu vlaňajška boli vo výške 32,4 miliardy eur a tvorili takmer 72- % podiel na chránených vkladoch bánk. Ku koncu vlaňajška bolo účastníkmi systému ochrany vkladov celkovo 12 bánk.