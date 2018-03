Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 5,72 %

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol ku koncu druhého mesiaca tohto roka 158.444 osôb.

Bratislava 20. marca (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla vo februári tohto roka úroveň 5,72 %. V porovnaní s januárom 2018, keď bola 5,88 %, klesla o 0,16 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne sa znížila o 2,67 p. b. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol ku koncu druhého mesiaca tohto roka 158.444 osôb. "Medzimesačne sa stav zvýšil o 4631 osôb. Medziročne sa znížil stav uchádzačov o 70.221, čo je o 30,71 % osôb menej," vyčíslil v utorok generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič.



Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla vo februári 6,97 %. "Medzimesačne klesla o 0,15 p. b., medziročne sa znížila o 2,83 p. b.," spresnil Valentovič.



Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v druhom mesiaci tohto roka 193.321 osôb. Medzimesačne klesol o 3947 osôb. "Medziročne klesol o 73.898 osôb, čo je o 27,65 % menej," doplnil šéf ÚPSVR.



Vo februári 2018 bol pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný vo všetkých krajoch. Najvýraznejší pokles miery evidovanej nezamestnanosti bol v Banskobystrickom a Žilinskom samosprávnom kraji.



Na okresnej úrovni sa nezamestnanosť znížila v 75 okresoch, v štyroch okresoch bol zaznamenaný nárast.



Ku koncu februára tohto roka bolo na úradoch práce voľných 78.388 pracovných miest. Medzimesačne počet voľných miest vzrástol o 3425. Najviac pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji.



Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš skonštatoval, že vo februári klesla miera nezamestnanosti na najnižšiu úroveň od vzniku Slovenskej republiky. "Historicky sme sa s úrovňou nezamestnanosti dostali pod 7 %," uviedol Ondruš.



Podľa jeho slov k pozitívnemu vývoju na trhu práce pomáhajú opatrenia, ktoré prijala vláda. Ide najmä o súbeh príjmu z práce a sociálnych dávok. Podľa vyjadrení Ondruša bolo takto podporených 41.500 dlhodobo nezamestnaných, ktorí dostávajú ešte po nástupe do zamestnania istú časť sociálnych dávok. "V praxi to znamená, že sa im čistý príjem môže zvýšiť o 150 eur až 200 eur," tvrdí Ondruš. Celkovo od roku 2015 štát vyplatil na tejto dávke takmer 32 miliónov eur.



Špeciálnu pozornosť vlády majú podľa štátneho tajomníka aj absolventi škôl. Kým v júni minulého roka bolo v evidencii úradov práce 8369 absolventov vysokých škôl, ku koncu februára ich bolo 1498. "Z evidencie za posledných osem mesiacov odišlo takmer 7000 nezamestnaných absolventov vysokých škôl, čo je pokles o 82 %," upozornil Ondruš. Rovnaký vývoj je aj pri absolventoch stredných škôl, kde počet nezamestnaných klesol o približne 40 %.