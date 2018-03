Vo veľkonočných figúrkach sa nemusí skrývať čokoláda

Najdrahšia a základná surovina na výrobu čokolády, ktorou je kakaové maslo, v nečokoládových figúrkach väčšinou chýba.

Bratislava 30. marca (TASR) - Nie všetky figúrky, ktoré sa tvária ako čokoládové, čokoládu skutočne obsahujú. Potravinoví inšpektori apelujú na spotrebiteľov, aby pri veľkonočných nákupoch pozorne sledovali etikety. Upozornila na to Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Sme tým, čo jeme. Nie je preto jedno, aké potraviny konzumujeme. Rada by som vyzvala spotrebiteľov, aby sa zaujímali o to, čo potraviny obsahujú, kde boli vyrobené a či sú čerstvé. Väčšina z týchto informácií sa nachádza na obale, a ak nie, nebojte sa vypýtať si v obchode napríklad katalógové listy, prípadne si pozrieť informácie na internete," odporučila vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS). Agrorezort kladie veľký dôraz na vzdelávanie spotrebiteľov a aj preto v poslednej dobe zintenzívnil nielen potravinové kontroly, ale aj zvýšil informovanie verejnosti.



"V súvislosti s veľkonočnými sviatkami sme sa zamerali na obľúbené čokoládové figúrky. Spotrebitelia si často zamieňajú rôzne kakaové cukrovinky s čokoládou, najmä pri sezónnych výrobkoch, ako sú vianočné a veľkonočné figúrky. Hoci sa takéto výrobky môžu podobať na čokoládové, majú rozdielne zloženie, ktoré nezodpovedá požiadavkám na zloženie čokolády a preto sa nemôžu nazývať 'čokoláda' a musia byť pomenované inak," pripomenul riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš.



V názve figúrok podľa neho skloňujú výrobcovia namiesto čokolády výrazy ako "poleva s kakaovo-mliečnou príchuťou", "kakaová pochúťka", "mliečna pochúťka" či "kakaová figúrka". Zásadné rozdiely sú však aj v zložení. Najdrahšia a základná surovina na výrobu čokolády, ktorou je kakaové maslo, v nečokoládových figúrkach väčšinou chýba. Namiesto nej sa na popredných miestach v zložení objavuje palmový tuk, bambucké maslo či iné druhy rastlinných tukov.



Všeobecne pritom platí, že zložky na obale sú usporiadané v klesajúcom poradí, to znamená, že na prvom mieste je vždy uvedená zložka, ktorej vo výrobku najviac a na poslednom mieste zložka, ktorá má vo výrobku najmenšie zastúpenie. Spomínané rastlinné tuky však môžu figurovať aj na obaloch čokolád. Na popredných miestach v zložení sa ale neobjavujú, pretože výrobcovia ich môžu používať v menších množstvách. "Obsah takýchto tukov nesmie prekročiť päť percent hmotnosti výrobku, pričom je presne stanovené, ktorými rastlinnými tukmi možno kakaové maslo nahradiť," zdôraznil Bíreš. Etiketa čokolády navyše musí upozorňovať, že "okrem kakaového masla obsahuje aj iné rastlinné tuky".



Obaly figúrok z poctivej čokolády sú podľa Bíreša povinné informovať o množstve kakaovej sušiny. Kým v mliečnej čokoláde musí tvoriť minimálne 25 percent hmotnosti výrobku, horká čokoláda nesmie obsahovať menej ako 35 percent kakaovej sušiny. "Tento údaj nie je potrebné uvádzať na obale bielych, plnených a tzv. jednosústových čokolád (bonbónov)," dodal riaditeľ ŠVPS.