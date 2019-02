Vo vernostnom programe Marriot Bonvoy sú aj slovenské hotely

Sheraton Bratislava Hotel Foto: Sheraton Bratislava Hotel

Foto: Marriot Bonvoy

Bratislava 25. februára (OTS) - Nahradí tri vernostné značky - Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards a Starwood Preferred Guest (SPG). Cestovatelia budú môcť zbierať body a užívať si výhody vernostného klubu až v 6 700 hoteloch. Medzi ne patria aj dva hotely na Slovensku: Sheraton Bratislava Hotel a Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel, Bratislava.“ povedal generálny riaditeľ oboch hotelov,Program má v súčasnosti 120 miliónov členov, ktorí môžu vďaka nemu využiť lepšie ceny ubytovania, leteniek a rôzne exkluzívne benefity. Body môžu cestovatelia vymeniť za niektoré z viac ako 120-tisíc zážitkov. Medzi odmenami sú napríklad výlety na fascinujúce miesta, ako je ľadovec v Patagónii, zažiť môžu vozenie sa na ťave v marockej púšti alebo sa môžu plaviť loďou po unikátnych plávajúcich dedinách vo Vietname.Cestovatelia zbierajú body a odmeny v 6 700 hoteloch, ku ktorým patrí viac ako 30 značiek, jednou z nich je aj kolekcia hotelov The Luxury Collection, do ktorej patrí aj bratislavský Grand Hotel River Park. Vo Viedni sú to hotely Bristol a Imperial, v Prahe hotel Augustine či vo Varšave hotel Bristol. Do kolekcie najlepších hotelov na svete patria tie v exotických rajoch, ako je St. Regis Maldives Vommuli Resort, hotely na najlepších lyžiarskych svahoch, ako je The Westin Resort and Spa v kanadskom Whistleri alebo tie priamo na pláži, ako je The Ritz-Carlton na Bali či ikonické veže v Dubaji JW Marriott Marquis Hotel Dubai.