Vodafone zastavil objednávky pre Huawei

Britský dizajnér čipov ARM zároveň v stredu uviedol, že prijíma opatrenia v súlade s krokmi Spojených štátov, ktoré zablokovali Huawei prístup k americkej technológii.

Londýn 22. mája (TAS) - Britská telekomunikačná skupina Vodafone v stredu oznámila, že pozastavuje predobjednávky mobilných telefónov Huawei pre siete 5G pre problémy s bezpečnosťou produktov čínskeho giganta.



"Pozastavujeme predobjednávky Huawei Mate 20X vo Veľkej Británii. Je to dočasné opatrenie, kým panuje neistota ohľadne nových zariadení Huawei 5G," povedal hovorca.



Britský dizajnér čipov ARM zároveň v stredu uviedol, že prijíma opatrenia v súlade s krokmi Spojených štátov, ktoré zablokovali Huawei prístup k americkej technológii.



Huawei, rovnako ako Apple a výrobca čipov Qualcomm, používa komponenty ARM pri návrhoch procesorov pre svoje smartfóny. A tiež grafickú technológiu od spoločnosti so sídlom v Cambridge.



"ARM dodržiava všetky najnovšie predpisy USA," uviedol hovorca ARM bez ďalších podrobností.



Spojené štáty minulý týždeň zablokovali čínskemu výrobcovi nákup kľúčových komponentov z USA, čo ohrozuje prístup čínskeho koncernu k operačnému systému Android a službám, ako sú Gmail a Mapy Google.



Washington tento týždeň dočasne zmiernil tieto obmedzenia pre Huawei a udelil mu licenciu na nákup tovaru do 19. augusta, čo znamená, že dovtedy môžu pokračovať aktualizácie aplikácií Google v jeho produktoch.



BBC v stredu informovala, že vlastníkom ARM je japonská Softbank.