Vodárne: BVS nemôže súčasnú zmluvu s Infra Services vypovedať

Bratislava 21. mája (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) zobrala na vedomie, že v jej dcérskej firme Infra Services nadobudol v pondelok (20. 5.) 49-percentný podiel akcií podnikateľ Ivan Kmotrík prostredníctvom svojej firmy Grafobal Group development. TASR o tom informovali bratislavské vodárne s tým, že chcú s novým akcionárom otvoriť rokovania. Priznávajú však, že rámcová zmluva medzi BVS a Infra Services je platná do roku 2022 a nie je možné ju vypovedať



"Táto nová situácia dáva Predstavenstvu BVS možnosť otvoriť rokovania s novým akcionárom o rámcovej zmluve o poskytovaní služieb – SLA, na základe ktorej Infra Services vykonáva pre BVS všetky servisné a údržbové práce tak, aby bola zabezpečená výhodnosť pre obe zmluvné strany," povedala pre TASR hovorkyňa BVS Alexandra Maszayová. BVS chce taktiež vyčkať na definitívny verdikt Okresného súdu Žilina, ktorý zisťuje, kto je skutočným užívateľom výhod v spoločnosti Infra Services. Definitívny verdikt môže podľa vodárni otvoriť ďalšie možnosti v riešení aktuálnej situácie.



Hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá pre TASR uviedla, že na utorkovom pojednávaní vypovedal Richard Flimel. "Pojednávanie bolo po jeho vypočutí odročené, strany majú do 30 dní navrhnúť ďalšie dôkazy a doplniť svoje vyjadrenia," spresnila.



Aktuálne zmeny v spoločnosti Infra Services podľa hlavného mesta, ktoré je väčšinovým akcionárom BVS, istým spôsobom zoficiálnili to, čo sa dlhodobo verejne hovorilo. Mesto Bratislava ako väčšinový akcionár BVS očakáva, že bratislavské vodárne budú rokovať s novým predstavenstvom Infra Services o zmenách a doplnkoch Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb - SLA, ktorú v súčasnosti považuje bratislavský magistrát za ekonomicky nevýhodnú pre BVS. Predseda Dozornej rady BVS, starosta bratislavskej Vrakune a mestský poslanec Martin Kuruc uviedol, že ako novozvolená dozorná rada si dali predložiť všetky faktúry BVS aj zmluvu s Infra Services. "Budeme sa snažiť rozanalyzovať, aké sú ďalšie možnosti. Bol by som rád, keby sa nám podarilo Infra Services dostať do 100-percentného vlastníctva BVS," povedal pre TASR Kuruc.



Petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun a zástupca 24 minoritných akcionárov BVS sa zúčastnil v utorok zasadnutia okresného súdu v Žiline. "Pondelňajší "predaj" akcií potvrdil naše niekoľkoročné podozrenia, že za minoritným akcionárom Infra Services stojí Kmotrík. Ako menšinoví akcionári budeme na stredajšom (22. 5.) výbore akcionárov iniciovať zásadné zmeny v predstavenstve Infra Services tak, aby okrem mesta Bratislava mohli v orgánoch Infra Services sedieť zástupcovia drobných akcionárov," povedal pre TASR. Za všetkými pochybeniami vo vzťahu medzi Infra Services a BVS sú podľa Draguna zodpovední nominanti Bratislavy ako majoritného akcionára BVS. "Ako menšinoví akcionári budeme žiadať transparentné vzťahy medzi Infra Services a BVS a budeme iniciovať spoločné rokovanie Výboru akcionárov BVS s Grafobalom," podotkol.



Kmotríkova spoločnosť Grafobal Group development sa dohodla na kúpe akcií so spoločnosťou Hedin (kde je vedený ako akcionár štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček (SNS), pozn. TASR). Hodnotu transakcie nechce ani jedna strana zverejniť. Dôvodom akvizície je podľa spoločnosti Grafobal Group development zlepšenia služieb pre bratislavské vodárne a ďalších klientov Infra Services. Kmotrík vyhlásil, že sa nikdy netajil svojím záujmom investovať do "bratislavskej vody".