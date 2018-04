Vodohospodári hľadajú dozor k modernizácii komôr v Gabčíkove

Na zákazku už vyhlásil štátny podnik Vodohospodárska výstavba súťaž a cenu za tieto služby odhaduje vo výške 3,13 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Bratislava 3. apríla (TASR) - Vodohospodári hľadajú firmu, ktorá by pre nich zabezpečila stavebnotechnický dozor pri inovácii a modernizácii plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo. Na zákazku už vyhlásil štátny podnik Vodohospodárska výstavba súťaž a cenu za tieto služby odhaduje vo výške 3,13 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 14. mája tohto roku.



Zákazka bude spolufinancovaná z eurofondov, z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Plavebné komory sa modernizujú pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.