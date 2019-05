Volkswagen asi bude v Bratislave vyrábať malý elektromobil

Produkcia v Emdene by pri predpokladanej predajnej cene 20.000 eur bola vzhľadom na mzdové náklady v Nemecku ekonomicky nerealizovateľná, uvádza sa v správe Handelsblattu.

Wolfsburg/Emden 16. mája (TASR) - Volkswagen (VW) bude údajne vo svojom bratislavskom závode vyrábať malý elektromobil. Pôvodne sa mal vyrábať v nemeckom Emdene. Dôvodom zmeny plánov sú náklady, uviedol to nemecký denník Handelsblatt.



Handelsblatt tvrdí, že Dozorná rada Volkswagenu nedávno rozhodla, že model, ktorý sa mal pôvodne produkovať v Emdene, sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou vyrábať v Bratislave. K informácii sa podľa DPA vo štvrtok nechceli vyjadriť ani hovorca Dozornej rady VW, ani hovorca podnikovej rady koncernu.



Produkcia v Emdene by pri predpokladanej predajnej cene 20.000 eur bola vzhľadom na mzdové náklady v Nemecku ekonomicky nerealizovateľná, uvádza sa v správe Handelsblattu. Namiesto toho by sa malo v závode vyrábať elektrické kompaktné SUV veľkosti približne Tiguanu. Tento model bol zasa pôvodne plánovaný pre závod v Zwickau, ktorý je však vyťažený produkciou elektromobilov modelového radu ID.