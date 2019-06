Volkswagen dá 4 mld. eur na digitalizáciu administratívy a výroby

Agilné pracovné metódy, zlepšenie procesov a digitalizácia znamenajú, že úlohy, ktoré sa vykonávali manuálne, sa zjednodušia.

Wolfsburg 5. júna (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) v stredu oznámil, že do roku 2023 investuje 4 miliardy eur do digitalizácie svojej administratívy aj výroby. To môže viesť k strate až 4000 pracovných miest v nevýrobných jednotkách.



Koncern má však v úmysle vytvoriť najmenej 2000 nových pracovných miest súvisiacich s digitalizáciou.



Vedúci zamestnaneckej rady Bernd Osterloh dodal, že do roku 2029 nebudú žiadne nútené prepúšťania.



V dôsledku toho v nadchádzajúcich štyroch rokoch nebude potrebných až 4000 pracovných miest v nevýrobných oddeleniach závodov Volkswagen Group a Volkswagen Sachsen.



Predpokladom je, že úlohy budú postupne eliminované v dôsledku digitalizácie, optimalizácie procesov a zefektívnenia organizácie.



Okrem toho koncern poskytol záruky, že do roku 2029 nedôjde k nedobrovoľnému odchodu zamestnancov.



„Ak musíme eliminovať prácu v dôsledku digitalizácie, robíme to čo najsociálnejším spôsobom," povedal Ralf Brandstätter, riaditeľ rovnomennej značky Volkswagen.



Zníženie nákladov spojené s investíciami pomôže tiež spoločnosti financovať transformáciu z vlastných zdrojov.