Volkswagen bude opravovať pásy vo vyše 400.000 vozidlách

Vozidlám s piatimi cestujúcimi pri prudkom prechode z prúdu do prúdu sa stáva, že sa dva pásové uzávery na zadnom sedadle uvoľňujú.

Wolfsburg 12. mája (TASR) - Volkswagen (VW) zvolá do servisov 219.000 vozidiel modelu Polo a 191.000 seatov najnovších sérií modelov Ibiza a Arona. Na príčine sú nepevné zámky záchranných pásov. V piatok (11. 5.) o tom informoval hovorca VW.



Vozidlám s piatimi cestujúcimi pri prudkom prechode z prúdu do prúdu sa stáva, že sa dva pásové uzávery na zadnom sedadle uvoľňujú. Chybu zistil nemenovaný fínsky časopis pri testovaní nových vozidiel koncernu.



VW požiadal klientov, aby zatiaľ nevyužívali stredné sedadlo. Technici firmy už vypracovali spôsob, ako odstrániť chyby. Zvolávanie vozidiel do servisov sa začne už onedlho.