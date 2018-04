Volkswagen plánuje v Číne veľké investície do elektromobilov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Peking 24. apríla (TASR) - Volkswagen chce v Číne investovať do vývoja elektromobilov a autonómneho riadenia podstatne viac, než sa doteraz plánovalo.



Nemecký koncern chce do roku 2022 spoločne so svojimi partnermi investovať na najväčšom automobilovom trhu na svete do projektov v oblasti nových technológií okolo 15 miliárd eur. V utorok to pred začiatkom pekinského autosalónu povedal šéf Volkswagenu pre Čínu Jochem Heizmann.



Volkswagen zároveň predstavil novú značku lacných elektromobilov s názvom SOL. Vozidlá značky bude pre čínsky trh vyrábať v spoločnom podniku s partnerskou automobilkou JAC. Prvým modelom má byť kompaktné SUV s označením E20X.

