Volkswagen plánuje zrušiť 5000 pracovných miest v administratíve

Rušenie pracovných miest sa začne v budúcom roku.

Wolfsburg 8. marca (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) plánuje zrušiť ďalších 5000 pracovných miest v administratíve vo svojej rovnomennej značke VW do roku 2023. Je to súčasť programu znižovania nákladov. Informoval o tom nemecký denník Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje z automobilky, ktoré nechceli byť menované.



Rušenie pracovných miest, ktoré sa začne v budúcom roku, je súčasťou plánu výkonného riaditeľa Herberta Diessa a jeho cieľom je znížiť náklady a zvýšiť príjmy koncernu.



Vedenie Volkswagenu však o svojich plánoch na zníženie nákladov ešte nerokovalo so zamestnaneckou radou koncernu, dodal Handelsblatt.