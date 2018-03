Volkswagen rozšíri svoju výrobu v americkej Chattanooge o ďalší model

Do jeho rozvoja v štáte Tennessee vloží spoločnosť 340 miliónov USD (276,22 milióna eur).

Chattanooga 20. marca (TASR) - Volkswagen znovu výdatne zainvestuje do svojho amerického závodu v Chattanooge, ktorý bude vyrábať aj nový päťmiestny mestský SUV. Do jeho rozvoja v štáte Tennessee vloží 340 miliónov USD (276,22 milióna eur). Vedenie VW o tom informovalo v pondelok (19. 3.).



Správa prišla uprostred ťahaníc medzi Spojenými štátmi a EÚ o sankčné clo na autá dovážané z Európy do Spojených štátov. Nimi najnovšie hrozí prezident Donald Trump po sankčných clách, ktoré by mali onedlho platiť na dovoz ocele a hliníka.



Nový model VW je menším variantom SUV Atlas, ktorý prišiel na americký trh vlani. Na jeho výrobu investoval Volkswagen v Spojených štátoch takmer 900 miliónov USD. V závode sa od roku 2011 montuje aj americká verzia Passatu.



VW chce novými modelmi zvýšiť svoj doteraz nízky podiel na americkom automobilovom trhu. V poslednom období je predaj vozidiel koncernu na západnom brehu Atlantiku pozitívny. Po škandále dieselgate neboli takmer dva roky výsledky odbytu uspokojivé.



(1 EUR = 1,2309 USD)