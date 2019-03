Volkswagen sa chce stať svetovou jednotkou vo výrobe elektroáut

Predseda správnej rady koncernu žiada, aby sa v ňom začala otvorená diskusia o dôsledkoch rozvoja elektromobility.

Wolfsburg 12. marca (TASR) - Volkswagen (VW) sa v najbližších rokoch výraznejšie sústredí na vývoj a výrobu elektroáut. Do roku 2030 ich chce vyrobiť 22 miliónov. Pôvodne jeho vedenie uvažovalo o výrobe len siedmich miliónov elektroáut. V ich produkcii sa chce stáť v Európe i vo svete jednotkou.



V utorok na bilančnej tlačovej konferencii vo Wolfsburgu o tom hovoril šéf koncernu Herbert Diess. "Pre nevyhnutné investície zvýšime svoju ziskovosť, a to vo výrobe, distribúcii a v správe," povedal. "Budeme aktívnejší a inovatívnejší - a napriek tomu vieme, že budeme musieť byť ešte rýchlejší," dodal.



Predseda správnej rady koncernu žiada, aby sa v ňom začala otvorená diskusia o dôsledkoch rozvoja elektromobility. "Je pravdou, že elektroauto sa dá vyrábať asi s 30 % nižším počtom pracovníkov," uviedol Diess a dodal, že bude ťažké "dosiahnuť to len fluktuáciou a úpravou pracovného času pre starých zamestnancov." Diess tým bránil ďalšie úsporné programy, ktoré chce presadzovať najmä v základnom závode koncernu. Ide o zníženie 5000 až 7000 pracovných pozícií.



Podiel elektroáut predaných do roku 2030 má na celkovom odbyte koncernu dosiahnuť najmenej 40 %. Uviedol to portál FAZ.net.



Volkswagen do roku 2023 investuje do vývoja elektroáut viac ako 30 miliárd eur. Prostriedky bude investovať s cieľom, aby sa do roku 2050 stal v produkcii kysličníka uhličitého (CO2) neutrálnym.