Volkswagen skúpil od Američanov už 300.000 vozidiel

Škandál dieselgate vypukol v septembri 2015. Odvtedy sa podozrenie rozšírilo na desiatky automobiliek, ktoré postupovali podobne s falšovaním výšky emisií ako VW.

Wolfsburg/Washington 31. marca (TASR) - Už tretí rok rieši Volkswagen (VW), najväčší európsky automobilový koncern, dôsledky svojho škandálu dieselgate. Americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) na jeseň 2015 oznámila, že vozidlá VW s dieselovým motorom v bežnej premávke výrazne prekračujú limity stanovené v zákone na ochranu ovzdušia (Clean Air Act). Počas testov zostávali pod emisnými limitmi iba vďaka špeciálnemu počítačovému programu.



Po zverejnení správy sa hlavne v Spojených štátoch dostala automobilka do odbytovej krízy. Vedenie VW zaradilo medzi opatrenia na jej prekonanie aj skupovanie áut s podvodným softvérom od zákazníkov. Počet áut vyrobených v rokoch 2009 až 2015, ktoré sa mu vrátili, dosiahol na jeho obrovských núdzových parkoviskách v USA už takmer 300 tisíc.



Autá na parkoviskách však nie sú ponechané napospas osudu. Technici sa o ne starajú tak, „aby sme ich mohli vrátiť do predajní, alebo vyviezť, keď americký regulačný úrad schváli úpravu pre limit emisií“, uviedla hovorkyňa VW Jeannine Ginivanová.



Koncern už odkúpil od Američanov autá za 7 miliárd USD (5,67 miliardy eur). Suma nie je konečná. Volkswagen za sedem rokov predal áut s dieselovým motorom okolo 500.000. Bude ich skupovať do konca roku 2019.



Škandál dieselgate vypukol v septembri 2015. Odvtedy sa podozrenie rozšírilo na desiatky automobiliek, ktoré postupovali podobne s falšovaním výšky emisií ako VW. K takému rozruchu, ako v prípade nemeckého koncernu však nedošlo.



Vlani v máji publikoval odborný ekologický časopis Nature štúdiu, ktorej autori tvrdili, že vo svete automobilky namočené v tejto kauze len v roku 2015 spôsobili nadlimitnými emisiami úmrtie 38.000 ľuďom.



(1 EUR = 1,2321 USD)