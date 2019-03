Volkswagen Slovakia sprostredkúva novú prácu pre zamestnancov závodu

Cieľom internej burzy práce je ponúknuť zamestnancom náhradné pracovné miesto a uľahčiť im plynulý prechod do nového zamestnania.

Bratislava 5. marca (TASR) - Volkswagen Slovakia (VW SK) sprostredkováva nové pracovné príležitosti zamestnancom, ktorých sa dotknú aktuálne personálne opatrenia. Sociálnu zodpovednosť voči zamestnancom prejavuje internou burzou práce v spolupráci so spoločnosťami prevažne z automobilového priemyslu.



Cieľom internej burzy práce je ponúknuť zamestnancom náhradné pracovné miesto a uľahčiť im plynulý prechod do nového zamestnania. O prácu sa môžu uchádzať priamo v závode v časoch pred poobednou a po rannej zmene.



Počas dvoch týždňov, ako informovala spoločnosť TASR, sa v bratislavskom závode VW SK vystriedajú zamestnávatelia prevažne z automobilového priemyslu. V ponuke sú aj príležitosti pre uchádzačov, ktorí uvažujú nad prácou mimo odvetvia.



Ako VW SK avizoval v uplynulých týždňoch, s plánovanou úpravou zmenových modelov súvisia opatrenia, ktoré sa dotknú väčšieho počtu spolupracovníkov. Ide napríklad aj o nasadenie spolupracovníkov v sesterských závodoch koncernu Volkswagen, návrat kolegov z Audi Hungaria späť do ich materskej spoločnosti, či nenahrádzanie prirodzenej fluktuácie. Internú burzu práce pripravil VW SK ako sociálne zodpovedný zamestnávateľ pre časť kmeňových zamestnancov, ktorým vypršali zmluvy na dobu určitú, ako aj pre agentúrnych zamestnancov.