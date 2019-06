Volkswagen Slovensko vysiela do zahraničia stovky zamestnancov

Ako o tom informovala spoločnosť, Slováci sa podieľajú na nábehoch nových modelov, na výrobe vozidiel a motorov, ale aj ako technická podpora vo výrobe.

Bratislava 28. júna (TASR) - Takmer 300 pracovníkov má v súčasnosti v zahraničí spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia. Najväčšie zastúpenie majú Slováci v závodoch koncernu v Maďarsku, Nemecku a Belgicku.



Do zahraničia sú vysielaní pracovníci na rôzne časové obdobie a idú nielen výrobní, ale aj vedúci pracovníci. Najviac, 134 zamestnancov, vypomáha v závode Audi Hungaria. Ďalších 40 pôsobí v Nemecku a do konca roka sa ich počet zvýši na viac ako 100. Niekoľko desiatok pracovníkov nasadí spoločnosť aj v Emdene a Hannoveri. Vyše 30 pracovníkov posilnilo fabriku v Belgicku s perspektívou zvyšovania ich počtu. Ďalšie desiatky pracovníkov pôsobia aj na ďalších kontinentoch.



Pracovníci dočasne nasadení v zahraničí ostávajú zamestnancami VW SK. V prípade Audi Hungaria zabezpečuje spoločnosť aj zmluvnú dopravu, ktorá premáva priamo do fabriky z troch spádových oblastí.