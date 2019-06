Volkswagen umiestni na burzu divíziu nákladných áut Traton

Akcia Tratonu bude v rámci ponuky ocenená v pásme 27 až 33 eur, čo znamená, že celková trhová hodnota divízie predstavuje 13,5 miliardy eur až 16,5 miliardy eur.

Frankfurt nad Mohanom 14. júna (TASR) - Koncern Volkswagen plánuje vstup svojej divízie nákladných áut a autobusov Traton na burzu. Prvotná ponuka (IPO) by sa mala uskutočniť o dva týždne. V jej rámci by sa malo predať 10 % akcií Tratonu, uviedol vo štvrtok (13. 6.) večer Volkswagen. Koncern predpokladá, že z predaja akcií získa 1,9 miliardy eur.



Akcia Tratonu bude v rámci ponuky ocenená v pásme 27 až 33 eur, čo znamená, že celková trhová hodnota divízie predstavuje 13,5 miliardy eur až 16,5 miliardy eur. Podľa analytikov firmy Jefferies je ocenenie mierne nižšie v porovnaní s konkurentmi z odvetvia, v porovnaní so švédskym rivalom Volvo však o niečo vyššie.



Obchodovanie s akciami Tratonu vo Frankfurte nad Mohanom by sa malo začať 28. júna. Divízie bude zrejme kótovaná aj na burze v Štokholme, keďže švédska značka Scania je jej dôležitou súčasťou spoločne s nemeckou značkou MAN. Volkswagen už chcel uviesť Traton na burzu skôr, ale nakoniec IPO v marci zrušil z dôvodu situácie na trhu. Koncern vtedy argumentoval, že nechce predávať akcie divízie pod ich trhovou hodnotou.



Toto IPO je dôležitou súčasťou plánu šéfa VW Herberta Diessa zvýšiť trhovú hodnotu koncernu. Podľa finančného riaditeľa VW má IPO vytvoriť hodnotu pre akcionárov koncernu.



Traton vlani celkovo predal 233.000 úžitkových vozidiel. Diess uviedol, že peniaze získane z predaja akcií, zostanú v divízii a podporia jej rastovú stratégiu.