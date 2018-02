Volkswagen dosiahol v USA mimosúdne urovnanie v individuálnom spore

Melkerson v kauze predložil súdu dôkazy, ktoré sa týkali aj kontroverzných testov na opiciach a ľuďoch a vdychovania výparov z naftových motorov VW.

New York 25. februára (TASR) - Americká divízia nemeckej automobilky Volkswagen (VW) dosiahla mimosúdne urovnanie v spore s majiteľom sedanu VW Jetta v súvislosti s emisným škandálom. Oznámila to agentúra DPA.



Podľa dokumentov, ktoré agentúra získala, bola dohoda uzavretá v piatok (23.2.). Ani Volkswagen, ani Michael Melkerson, advokát, ktorý zastupuje individuálnych žalobcov, sa k tejto správe zatiaľ nevyjadrili.



Melkerson v kauze predložil súdu dôkazy, ktoré sa týkali aj kontroverzných testov na opiciach a ľuďoch a vdychovania výparov z naftových motorov VW.



Volkswagen sa celé mesiace snažil dosiahnuť, aby sa tieto dôkazy neobjavili na súde. Proces sa mal začať v pondelok (26.2.) výberom poroty.



Žalujúca strana požadovala od nemeckého automobilového gigantu 725.000 USD (589.478,82 eura) v súvislosti s jeho emisným škandálom.



Právnici Volkswagenu sa prvýkrát obrátili na okresný súd vo Fairfax County General vo Virgínii so žiadosťou, aby tieto dokumenty zamietol, už vlani 17. októbra. Poslednú takúto žiadosť podal 26. januára 2018.



Volkswagen argumentoval, že jediný dôvod, prečo boli predložené súdu, bolo vyvolať emočnú reakciu porotcov v nádeji, že automobilka bude potrestaná za niečo, čo nesúviselo so sťažnosťami žalobcov.



Nemecký koncern teraz čelí rozsiahlemu odsúdeniu verejnosti na celom svete po tom, ako vyšlo najavo, že bol jedným z niekoľkých nemeckých výrobcov automobilov, ktorí financovali testy s inhaláciou výfukových plynov ľuďmi a opicami. Ich cieľom bolo dokázať, že emisie sú bezpečné.



Toto odhalenie uštedrilo ďalšiu ranu VW, ktorým na jeseň 2015 otriasol emisný škandál. VW totiž do dieselových motorov nainštaloval softvér, ktorý pri testoch umožnil maskovať skutočnú hodnotu emisií oxidov dusíka.



Podľa Melkersona však predložené dokumenty dokazujú, že Volkswagen bol zapojený do úmyselného pokusu o spáchanie podvodu. Ukázali tiež "nedostatok ľútosti" zo strany Volkswagenu.



Volkswagen stále čelí individuálnym sporom napriek tomu, že už dosiahol urovnanie sporu s americkými úradmi ohľadne emisného škandálu, ktorý ho stál miliardy dolárov.