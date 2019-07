Volkswagen zaznamenal v júni nárast exportu o 1,6 %

Hlavná a rovnomenná značka koncernu VW predala minulý mesiac na celom svete 542.300 automobilov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,6 %.

Wolfsburg 9. júla (TASR) - Nemecký výrobca automobilov Volkswagen (VW) zaznamenal v júni nárast exportu, pričom jeho vývoz do Číny sa medziročne zvýšil o 14,2 %.



Hlavná a rovnomenná značka koncernu VW predala minulý mesiac na celom svete 542.300 automobilov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,6 %.



Nemecká automobilka však očakáva, že júnový výrazný nárast vývozu do Číny bol jednorazový, keďže tento "skok" v predaji umožnili regulačné zmeny. Čína totiž zmenila schvaľovací štandard pre automobily z C5 na C6, z čoho profitoval najmä Volkswagen. Spoločnosť to však nepovažuje za trend.



"Musíme si počkať, aby sme zistili, či sa dopyt v Číne zotaví udržateľne," povedal Jürgen Stackmann, obchodný riaditeľ VW.



Čína je najdôležitejším jednotným trhom VW, pretože tam vyváža až polovicu všetkých automobilov.