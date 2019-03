Volkswagen zruší do piatich rokov do 7000 miest

Do 7000 pracovných miest v rámci značky VW by mala spoločnosť zrušiť do konca roka 2023. Je to súčasť procesu znižovania nákladov. Tie chce firma zredukovať v značke VW o 5,9 miliardy eur ročne.

Wolfsburg 13. marca (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen zruší do piatich rokov v rámci rovnomennej značky do 7000 pracovných miest. Uviedla to v stredu firma s tým, že cieľom je urýchlenie transformácie smerom k posilneniu výroby elektrických vozidiel.



Spoločnosť informovala, že do 7000 pracovných miest v rámci značky VW by mala zrušiť do konca roka 2023. Je to súčasť väčšieho procesu znižovania nákladov. Tie chce firma zredukovať v značke VW o 5,9 miliardy eur ročne.



Volkswagen uviedol, že k znižovaniu miest nedôjde formou prepúšťania, ale prostredníctvom odchodu do dôchodku. Takto plánuje znížiť do konca roka 2023 od 5000 do 7000 miest. Na druhej strane, v rámci zmeny orientácie na elektrické vozidlá vedenie očakáva, že v iných oblastiach, ako je vývoj softvéru, vytvorí 2000 nových miest.