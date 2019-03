Volvo chce obmedziť maximálnu rýchlosť svojich áut na 180 km/h

Volvo Cars chce spustiť diskusiu o tom, či majú výrobcovia právo, alebo dokonca povinnosť prostredníctvom techniky meniť správanie vodičov.

Štokholm 4. marca (TASR) - Autá značky Volvo by v budúcnosti mohli mať obmedzenú maximálnu rýchlosť na 180 kilometrov za hodinu (km/h). Automobilka by týmto spôsobom chcela prispieť k bezpečnosti.



To by malo platiť pre modely vyrábané od roku 2020 v rámci stratégie firmy Vision 2020, ktorej cieľom je zvýšenie bezpečnosti cestnej prevádzky, uviedla v pondelok automobilka. Obmedzenie maximálnej rýchlosti nie je podľa šéfa Volvo Cars Hakana Samuelssona všeliekom. Dodal však, že ak by tento krok mal zachrániť len jeden ľudský život, oplatí sa.



Maximálna rýchlosť aktuálnych modelov značky Volvo sa líši podľa modelu a motorizácie, niektoré dosahujú až 250 km/h. Automobilka Volvo Cars vlani predala vyše 642.000 vozidiel.