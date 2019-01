Volvo zvoláva do servisov na kontrolu zhruba 200.000 áut

Problém sa môže týkať 219.000 automobilov vyrobených v rokoch 2015 a 2016, uviedla švédska spoločnosť.

Štokholm 23. januára (TASR) - Švédska automobilka Volvo, ktorú vlastní čínska spoločnosť Zhejiang Geely Holding Group, dobrovoľne zvoláva asi 200.000 áut do servisov po tom, ako našla technický problém, ktorý by mohol viesť k úniku paliva.



Skupina uviedla, že pri prieskume odhalila v niektorých vozidlách malé trhliny v palivovom potrubí, ktoré by mohli časom viesť k úniku paliva.



Problém sa môže týkať 219.000 automobilov vyrobených v rokoch 2015 a 2016, uviedla švédska spoločnosť. Najviac týchto vozidiel jazdí po cestách vo Švédsku, Spojenom kráľovstve a v Nemecku.



Volvo predala v roku 2015 celkovo 503.127 vozidiel a ďalších 534.332 v roku 2016.



"Neexistujú žiadne správy o zraneniach alebo škodách súvisiacich s týmto problémom," uviedla firma vo svojom vyhlásení. Dôvodom zvolávania je zabrániť akýmkoľvek možným problémom v budúcnosti, dodalo.