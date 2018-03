Gallová: Zamestnanci VÚPOP sa pri podvodoch s dotáciami stali obeťami

Prezidentka Vidieckej platformy zdôraznila, že už roky poľnohospodári zo všetkých regiónov upozorňujú vedenie MPRV SR, ako aj PPA na to, aké sa v rámci pôdohospodárstva na Slovensku dejú podvody.

Bratislava 29. marca (TASR) - Zamestnanci Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) sa pri odhaľovaní možných podvodov s agrodotáciami na východe SR stali obetným baránkom. Uviedla to Lucia Gallová, prezidentka Vidieckej platformy (VP) v reakcii na utorkovú (27.3.) tlačovú konferenciu vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).



"Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) 27. marca na tlačovej konferencii predstavila razantné kroky a odvolala výskumníkov z VÚPOP z dôvodu vyvodenia zodpovednosti pre chybu, ktorej sa mali títo výskumníci pri digitalizácii dopustiť. Na danej tlačovej konferencii však nepadol ani náznak zodpovednosti na zamestnancov PPA, a to aj napriek tomu, že PPA je finálnou inštitúciou, ktorá preveruje dáta z VÚPOP a zároveň za ne preberá zodpovednosť. Aj preto sme toho názoru, že sa VÚPOP a jeho zamestnanci stali v celom tomto procese obetným baránkom," spresnila Gallová.



Prezidentka Vidieckej platformy zároveň zdôraznila, že už roky poľnohospodári zo všetkých regiónov Slovenska upozorňujú vedenie MPRV SR, ako aj PPA na to, aké sa v rámci pôdohospodárstva na Slovensku dejú podvody. Bolo to podľa nej formou ústnych výpovedí, ale aj upozornení prostredníctvom listov, ktorými sa poľnohospodári obracali na MPRV SR a ďalšie kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc.



"Chceli by sme ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú upozorniť a vyzvať, aby potrestala skutočných vinníkov kauzy a nastavila pravidlá tak, aby k prípadom nezákonného čerpania priamych platieb v budúcnosti nemohlo dôjsť. Riešenie je pritom pomerne jednoduché a spočíva v urýchlenom zavedení evidencie nájomných zmlúv," podčiarkla Gallová.



Vidiecka platforma zároveň podľa Gallovej upozornila na fakt, že PPA je jediná inštitúcia, ktorá v systéme vidí, na ktoré plochy žiadatelia priame platby žiadali, a na ktoré nie. "Zo strany poľnohospodárov nie je možné overiť, či prostredníctvom tzv. insiderských (z vnútra, pozn. TASR) informácií nie sú cez rôzne firmy na iné a nesporné plochy dotácie poberané alebo nie. Predstavme si totiž, že by sa medzi verifikovanými plochami tzv. betónová parcela neobjavila," poznamenala.



"Vyzývame zároveň ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby razantne pristúpila k prípadom a osobám, ktoré MPRV SR na základe podnetov zo strany poľnohospodárskej obce eviduje a vyvodila mieru zodpovednosti za tieto pochybenia. V krátkosti uvádzame niektoré z nich, a to nezvládnutá výzva pre mladých farmárov, opätovné zavádzanie subjektívnych kritérií pri projektových podporách, nenapĺňanie zákonných lehôt zo strany PPA, ale aj Slovenského pozemkového fondu (SPF), ako aj množstvo zdokumentovaných prípadov nekalého správania sa kontrolórov pod správou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR," dodala Gallová.



Matečná a generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch v reakcii na článok novinára Andreja Bána z Denníka N informovali 27. marca na tlačovej konferencii, že MPRV SR a PPA majú vážne podozrenie z cieleného subvenčného podvodu na poľnohospodárskych plochách na východnom Slovensku. V tejto súvislosti podali v utorok trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR, spustili kontrolu a avizujú ďalšie vážne opatrenia.



Na základe medializovaných indícií skontrolovala PPA podľa Matečnej v informačnom systéme všetky priame platby spoločnosti Agro Porúbka a identifikovala konkrétne plochy. Pri analýze zistila, že VÚPOP zlyhal pri aktualizácií plôch nad ortofotomapami a verifikoval v systéme aj plochy, ktoré tam nemali byť. Išlo napríklad o chybnú deklaráciu, že parkovisko je orná pôda.



"Okamžite po preverení podozrení som dala príkaz na odvolanie zodpovedných riadiacich zamestnancov VÚPOP zodpovedných za správu digitálneho systému LPIS, ktorý je mapovým podkladom pre priame podpory. Zároveň som dala príkaz na presun celého odboru diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky pod PPA," priblížila Matečná.