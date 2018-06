Vplyv futbalového šampionátu na ekonomiku Ruska bude limitovaný

Podľa ratingovej agentúry Moody's sa obrovské investície na ekonomike krajiny príliš neodrazia.

Moskva 9. júna (TASR) - Majstrovstvá sveta vo futbale nebudú mať výraznejší vplyv na ruskú ekonomiku. Uviedla to ratingová agentúra Moody's Investors Service.



Rusko bude futbalový šampionát hostiť od 14. júna do 15. júla v 11 mestách. Na prípravy na majstrovstvá už vynaložilo miliardy dolárov. Podľa Moody's, ktorej odhad zverejnila agentúra Reuters, sa ale obrovské investície na ekonomike krajiny príliš neodrazia.



"Predpokladáme, že vplyv (šampionátu) na ekonomiku Ruska bude limitovaný. Dôvodom je časovo obmedzené trvanie majstrovstiev a veľkosť ruskej ekonomiky," uviedla Moody's. "Aj keď dodatočný rast počtu turistov bude istým prínosom, toto plus navyše nebude mať podľa všetkého dlhé trvanie," dodala agentúra.



Odhad Moody's je tak v rozpore s odhadom bývalého podpredsedu ruskej vlády Arkadija Dvorkoviča, ktorý v apríli uviedol, že ekonomický rast Ruska do veľkej miery ťahajú investície spojené s prípravami na majstrovstvá sveta.



Podľa ratingovej agentúry by dočasný rast tržieb mali v dôsledku futbalového šampionátu zaznamenať reštaurácie a hotely, potravinársky sektor, doprava či telekomunikácie. Celkový vplyv na firemný sektor v Rusku však bude limitovaný.



Určitou výnimkou sú letiská, ktoré podľa Moody's budú z majstrovstiev ťažiť aj po ich skončení, a to pre modernizáciu, ktorú podstúpili. "Umožní im to zabezpečovať prepravu väčšieho počtu cestujúcich aj po skončení podujatia," dodala agentúra.



"Stavebné firmy tiež patria k tým, čo z udalosti ťažia, v ich prípade však väčšinu pozitívneho vplyvu už pocítili," tvrdí Moody's. Dodala, že sektory hospodárstva, ktoré by z očakávaného prílevu turistov v dôsledku majstrovstiev sveta mali vyťažiť najviac, nepatria vo väčšine oblastí, ktoré budú zápasy hostiť, ku kľúčovým ťahúňom miestnej ekonomiky.