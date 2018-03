Vrátny: Mladí ľudia v SR chcú podnikať, zakladajú firmy a start-upy

Podľa riaditeľa konzultačnej spoločnosti BIC Vrátneho je situácia v inováciách na Slovensku lepšia ako sa zdá.

Bratislava 16. marca (TASR) – Mladí ľudia na Slovensku chcú podnikať, zakladajú firmy a start-upy. TASR to povedal riaditeľ konzultačnej spoločnosti BIC Štefan Vrátny počas medzinárodnej konferencie Share.Techsummit (15.3.), ktorej hlavnou témou bola zdieľaná ekonomika.



Nastupujúca mladá generácia je podľa neho dostatočne pružná, zaslúžila by si však viac podpory. "Treba najprv skvalitniť vzdelávací proces. Školstvo a vôbec výskum sú dosť podfinancované. Mladí ľudia si zaslúžia robiť v technologických firmách,“ uviedol s tým, že je dobré, ak pracujú istý čas v zahraničí. Treba tiež vraj podporiť bývanie pre mladých.



Podľa Vrátneho je situácia v inováciách na Slovensku lepšia ako sa zdá. "Sú tu stovky inovačných firiem, nie je však ľahké ich identifikovať," upozornil.



Bratislavu ako centrum štátu s hospodárskym a akademickým zázemím, inovačné stredisko, z ktorej je blízko do hlavného mesta susedného Rakúska, považuje za tzv. hub. Dobré postavenie v inováciách má podľa neho prešovsko-košická aglomerácia, Žilina i trnavsko-nitrianska aglomerácia.