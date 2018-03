VIDEO: Cena vodného a stočného sa tento rok zvýšila v priemere o 4 %

Maximálna cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovodom tak predstavuje 1,3362 eur/m3 bez DPH a cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,987 eur/m3 bez DPH.

Košice 14. marca (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s., zvýšila na tento rok cenu vodného a stočného. Pre domácnosti to znamená 4-percentný priemerný rast nákladov, čo je v priemere 9 eur ročne. Informovali o tom v stredu predstavitelia vodárenskej spoločnosti na tlačovej konferencii v Košiciach.



Maximálna cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovodom tak predstavuje 1,3362 eur/m3 bez DPH a cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,987 eur/m3 bez DPH. Úpravu schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).







Aj tento rok VVS pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka verejnosti dňa 22. marca bezplatnú analýzu vody na dusičnany. Rozbory budú vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov spoločnosti v čase od 8.00 do 14.00 h. Stačí doručiť vzorku vody v čistej a uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 litra. Výsledky rozborov sa zákazníci dozvedia hneď na mieste. Jedna fyzická osoba môže nechať zanalyzovať maximálne tri vzorky vody.



Spoločnosť organizuje aj Dni otvorených dverí s prehliadkou vybraných vodárenských objektov pre školy v dňoch 21. - 23. marca. Súčasťou aktivít sú súťaže pre školákov a verejnosť, špeciálne vydanie časopisov Vodník a Vodníček, ako aj 13. ročník konferencie Kvalita vody vo VVS, a.s.







Od 15. marca vstupujú do platnosti novely zákonov, ktoré sa týkajú aj pôsobenie vodárenských spoločností. Nová legislatíva sprísňuje ochranu vodných zdrojov, čo VVS víta. Ide predovšetkým o prísnejšie pravidlá pri nakladaní s odpadovými vodami. Zavádza sa hraničný termín - 31. december 2021, dokedy sú občania povinní pripojiť svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.



"Sme presvedčení, že zákon vytvára aj dostatočne dlhé časové obdobie na to, aby si nakladanie s odpadovými vodami produkovanými v nehnuteľnosti uviedli občania do súladu s platnou legislatívou," uviedol investičný riaditeľ Robert Hézsely. Pripojenie na verejnú kanalizáciu je podľa neho ekologicky a aj ekonomicky najvýhodnejším riešením pre každého.



Z celkového počtu 1,264 milióna obyvateľov v rámci pôsobenia VVS je na verejnú kanalizáciu pripojených 743.883 obyvateľov, čo predstavuje 58,86-% pripojenosť. Oproti roku 2016 je to o 18.815 obyvateľov viac. S cieľom zvýšiť pripojenosť VVS už dávnejšie spustila časovo neobmedzený projekt s názvom "Prípojka za 1 EUR".