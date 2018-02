VW plánuje vyrábať cenovo dostupnejšie nákladné autá pre čínsky trh

VW sa sústredí na to, ako optimalizovať výrobu dvoch jeho modelov - pravdepodobne zo série T, a tiež dvoch modelov čínskeho partnera JAC.

Hanover 26. februára (TASR) - Divízia komerčných vozidiel nemeckého koncernu Volkswagen (VW) plánuje vyrábať cenovo dostupnejšie produkty pre čínsky trh.



VW sa sústredí na to, ako optimalizovať výrobu dvoch jeho modelov - pravdepodobne zo série T, a tiež dvoch modelov čínskeho partnera JAC, pre čínsky trh, povedal Jörn Hasenfuss z VW pre noviny Hannoversche Allgemeine Zeitung.



Táto správa prichádza len pár dní po tom, ako médiá informovali, že čínsky automobilový gigant Geely získal takmer 10-% podiel v nemeckom koncerne Daimler, ktorý vlastní značku Mercedes-Benz. A Daimler vzápätí na to oznámil, že je pripravený investovať vyše 1,5 miliardy eur do rozšírenia výroby v Číne s partnerskou spoločnosťou BAIC Motor.



Daimler a BAIC plánujú vyrábať v spoločnom podniku v Číne niekoľko modelov značky Mercedes, vrátane elektrických automobilov.



Zástupcovia nemeckých zamestnancov koncernu Daimler v reakcii na tieto správy v pondelok vyhlásili, že budú pozorne sledovať zapojenie Geely do spoločnosti, jeho vplyv na spoluprácu a tiež na pracovné miesta v Nemecku.