Volkswagen Slovakia prijme vyše 500 pracovníkov, a to najmä do výroby

Bratislava 15. marca (TASR) - Volkswagen Slovakia hľadá v tomto roku vyše 500 nových pracovníkov najmä do výroby, a to karosárne a lakovne. Ako uviedli vo štvrtok v Bratislave predstavitelia VW SK na stretnutí s novinármi, výrobca automobilov pritom ponúka nielen najvyššie priemerné mzdy v slovenskom automobilovom priemysle, ale aj atraktívne pracovné podmienky a široký sociálny program.



"Chceme v roku 2018 medzi nami privítať viac ako 500 nových spolupracovníkov. Po minuloročných náboroch plánuje spoločnosť obsadiť ďalšie pracovné miesta, predovšetkým v súvislosti s nábehmi modelov SUV vyrábaných v Bratislave," povedal Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.



Najväčší zamestnávateľ na Slovensku ponúka svojim 13.700 zamestnancom priemernú mzdu vo výške 1854 eur, ale aj široký sociálny program, odmeny za pozitívne hospodárske výsledky a ďalšie benefity. „Na nových spolupracovníkov čaká zaujímavá mzda, atraktívne tréningy a vzdelávacie programy a množstvo ďalších benefitov," priblížil Milan Petruš, vedúci personálnych služieb, ktorý zodpovedá za prijímanie ľudí.



Z dôvodu chýbajúcich kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce rozbehol Volkswagen Slovakia vlastné duálne vzdelávanie. Od vlaňajšieho septembra sa v Duálnej akadémii vzdelávajú žiaci v piatich profesiách. Nových odborníkov vychová aj pilotný projekt v spolupráci so Strojníckou fakultou STU, ktorý ponúka duálne bakalárske štúdium.



Automobilka za 27 rokov investovala na Slovensku spolu viac ako 4,1 miliardy eur. Volkswagen Slovakia vyrobil v SR od roku 1991 viac ako 5 miliónov vozidiel. Je najväčším slovenským exportérom.