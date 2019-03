VW Slovakia vyplatil vlani pol milióna eur za zlepšovacie návrhy

Nápady sa týkali rôznorodých oblastí naprieč celým podnikom, a to počnúc procesmi vo výrobe, cez logistiku a zabezpečenie kvality až po administratívu.

Bratislava 1. marca (TASR) - Volkswagen (VW) Slovakia vyplatil v predchádzajúcom roku zamestnancom odmeny za zlepšovacie návrhy v celkovej výške viac ako 523.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová. VW Slovakia podľa nej pracuje aktívne na dosiahnutí cieľa značky VW, ktorým je zvýšiť efektivitu podniku do roku 2025 o 30 %. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je podľa nej manažment ideí.



Spresnila, že v roku 2018 prispela k zvýšeniu efektivity svojimi zlepšovacími návrhmi viac ako tisícka zamestnancov. Nápady sa týkali rôznorodých oblastí naprieč celým podnikom, a to počnúc procesmi vo výrobe, cez logistiku a zabezpečenie kvality až po administratívu. Zamestnanci sa môžu tiež podieľať na zlepšovaní ergonómie na pracovisku aj šetrení prírodných zdrojov.



"Práve v tomto rozhodujúcom období je pre nás obzvlášť dôležité aktívne pracovať na zvyšovaní efektivity, aby sme si posilnili pozíciu v rámci koncernu a pri rozhodovaní o pridelení nových produktov si zabezpečili dobrú štartovaciu pozíciu. Verím, že aj v tomto roku budú zamestnanci angažovaní prispieť k zvýšeniu efektivity," uviedol Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW Slovakia.



Kovarovič Makayová doplnila, že zlepšovací návrh môže podať každý zamestnanec vo výrobnej aj nevýrobnej oblasti. Za každý nemerateľný "zlepšovák" mu prislúcha paušálna odmena 20 eur. Do výšky 10.000 eur sú odmeňované merateľné zlepšovacie návrhy. Vlani sa podľa jej informácií spoločnosti VW Slovakia podarilo vďaka zamestnaneckým zlepšovacím návrhom ušetriť materiál, ale aj státisíce kilowatthodín elektrickej energie, vyše tisíc kubíkov zemného plynu a takmer dve tony emisií. Zlepšovacie návrhy však šetria nielen životné prostredie, ale aj zdravie zamestnancov. Príkladom sú viaceré nápady, ktoré zlepšili ergonómiu na pracovisku.



Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň aj najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už 4,35 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.